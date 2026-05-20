JOHN BUTLER + Paul Izak: unica tappa italiana il 27 luglio al Circolo Magnolia di Milano

John Butler torna a visitare l’Italia insieme alla sua band con un’unica data estiva fissata per lunedì 27 luglio 2026 al Circolo Magnolia di Milano; ad aprire la serata ci sarà la chitarra di Paul Izak.

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John Butler è un’icona. Oltre ad essere uno degli artisti indipendenti più prolifici d’Australia è un attivista politico, un ambientalista militante e un maestro di strumenti a corda, groove profondi e riflessioni liriche a cuore aperto. John è più di un umile cantautore: è un rivoluzionario musicale.

Grazie alla sua straordinaria padronanza di melodia, soul e ritornelli pop incalzanti, il vincitore del premio ARIA ha mantenuto la sua abilità musicale sulle nostre onde radio per oltre 20 anni, con successi come Zebra e Better Than, per non parlare dei suoi numerosi dischi di platino e dell’iconico brano strumentale Ocean, che ha totalizzato oltre 100 milioni di streaming complessivi sulle piattaforme streaming.

Il suo ultimo album, PRISM, terza stagione del suo progetto Four Season – che include un album di meditazioni (Running River) e un album interamente strumentale (Still Searching) – ha riportato in auge la classica forza ritmica di Butler, raggiungendo nuovamente la vetta delle classifiche australiane e conquistando fan in tutto il mondo durante il suo tour che lo ha portato dal Nord America al Regno Unito, all’Europa e attraverso Australia e Nuova Zelanda.

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Paul Izak è un cantautore hawaiano che mescola folk, blues, reggae e melodie ispirate alla sua terra per creare un musica roots che viene direttamente dal cuore. I sue brani riflettono un profondo legame con la natura, la famiglia e con la società, con testi che invitano chi ascolta a cantare e a ritrovarsi attraverso la musica. Con le sue performance acustiche e uno storytelling genuine, Paul dà vita a un viaggio musicale caldo e avvolgente, intriso dello spirito dell’aloha.