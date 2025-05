JOHN BUTLER: a novembre in concerto a Bologna e Milano per presentare il nuovo album “Prism”

John Butler, una delle voci più potenti e riconoscibili della scena musicale indipendente australiana, torna finalmente in Italia con due imperdibili appuntamenti del tour dedicato a Prism, il nuovo album in uscita il 5 settembre. Le date da segnare sono mercoledì 19 novembre 2025 all’Estragon Club di Bologna e giovedì 20 novembre all’Alcatraz di Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3SpEMMI

Dopo oltre vent’anni di carriera e innumerevoli riconoscimenti, Butler inaugura con Prism una nuova fase artistica, segnando un chiaro distacco dal moniker John Butler Trio e ritornando alle origini con la forza di una one-man band – così come quando calcava le strade da busker agli esordi. Il disco, realizzato interamente in collaborazione con il produttore James Ireland (POND, San Cisco), mostra una nuova e potente veste sonora, pur restando profondamente personale e autentica.

Titolare di numerosi ARIA Awards, Butler continua a essere una presenza costante sulle onde radio da oltre due decenni. Il nuovo singolo So Sorry – già disponibile su tutte le piattaforme – è un brano profondamente introspettivo che esplora le difficoltà e le ferite lasciate dalle relazioni di lunga data. «Le relazioni lunghe finiscono per accumulare molte cose irrisolte», racconta Butler. «Ci si conosce da giovani, e se si è fortunati, si cresce insieme. Ma nessuno ne esce illeso.»

In Prism, Butler intreccia storie personali con una potente costruzione sonora, ritrovando la sua classica forza ritmica fatta di chitarre decise, percussioni travolgenti e ritornelli esplosivi. L’album attraversa un ampio spettro emotivo e sonoro – un vero e proprio “prisma” dell’animo umano – che spazia tra inni da festival, momenti rock furiosi, ballate intime e riflessive. Prism è anche la “Terza Stagione” di un progetto articolato in quattro fasi, che include già un album di meditazioni (Running River) e un disco interamente strumentale (Still Searching). «È un disco catartico, una celebrazione della mia scelta solista», spiega Butler. «Un nuovo passo nella mia evoluzione musicale, che abbraccia l’intera gamma emotiva dell’esperienza umana: amore, morte, politica, crisi e redenzione.»

Con una nuova formazione alle spalle – composta da Michael Barker (batteria, membro originale del John Butler Trio), Michael Boase (percussioni) e Ian Peres (basso/tastiere) – Butler ha recentemente calcato i palchi dei principali festival australiani come Bluesfest e SummerSalt. Dopo un’estate in tour negli Stati Uniti, sarà finalmente il momento del ritorno in Europa, con due serate italiane che si preannunciano dense di emozioni e grande musica.

JOHN BUTLER

Prism UK & European Tour 2025

Special guest: NOAH DILLON

Mercoledì 19 Novembre 2025 – BOLOGNA

Estragon Club – via Stalingrado, 83

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Giovedì 20 Novembre 2025 – MILANO

Alcatraz – via Valtellina, 25

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.