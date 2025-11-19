Connect with us

JOHN BUTLER + Noah Dillon: le foto e la scaletta del concerto all'Estragon di Bologna

John Butler in concerto all'Estragon di Bologna a Novembre 2025

John Butler in concerto all'Estragon di Bologna, Novembre 2025
John Butler in concerto all'Estragon di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Dopo oltre vent’anni di carriera e innumerevoli riconoscimenti, John Butler inaugura con Prism una nuova fase artistica, segnando un chiaro distacco dal moniker John Butler Trio e ritornando alle origini con la forza di una one-man band – così come quando calcava le strade da busker agli esordi. Il disco, realizzato interamente in collaborazione con il produttore James Ireland (POND, San Cisco), mostra una nuova e potente veste sonora, pur restando profondamente personale e autentica.
Titolare di numerosi ARIA Awards, Butler continua a essere una presenza costante sulle onde radio da oltre due decenni. Il nuovo singolo So Sorry – già disponibile su tutte le piattaforme – è un brano profondamente introspettivo che esplora le difficoltà e le ferite lasciate dalle relazioni di lunga data. «Le relazioni lunghe finiscono per accumulare molte cose irrisolte», racconta Butler. «Ci si conosce da giovani, e se si è fortunati, si cresce insieme. Ma nessuno ne esce illeso.»
In Prism, Butler intreccia storie personali con una potente costruzione sonora, ritrovando la sua classica forza ritmica fatta di chitarre decise, percussioni travolgenti e ritornelli esplosivi. L’album attraversa un ampio spettro emotivo e sonoro – un vero e proprio “prisma” dell’animo umano – che spazia tra inni da festival, momenti rock furiosi, ballate intime e riflessive. Prism è anche la “Terza Stagione” di un progetto articolato in quattro fasi, che include già un album di meditazioni (Running River) e un disco interamente strumentale (Still Searching). «È un disco catartico, una celebrazione della mia scelta solista», spiega Butler. «Un nuovo passo nella mia evoluzione musicale, che abbraccia l’intera gamma emotiva dell’esperienza umana: amore, morte, politica, crisi e redenzione.»
Con una nuova formazione alle spalle – composta da Michael Barker (batteria, membro originale del John Butler Trio), Michael Boase (percussioni) e Ian Peres (basso/tastiere) – Butler ha calcato i palchi dei principali festival australiani come Bluesfest e SummerSalt.  Dopo un’estate in tour negli Stati Uniti, finalmente il ritorno in Europa, con una serata italiana che si preannuncia densa di emozioni e grande musica.

JOH BUTLER: la scaletta del concerto di Bologna

  1. Going Solo
  2. So Sorry
  3. Hoe Down (John Butler Trio)
  4. Better Than (John Butler Trio)
  5. Blame It On Me (John Butler Trio)
  6. Gets No Better
  7. The Way Back
  8. Wade in the Water (John Butler Trio)
  9. Doing Just Fine
  10. Ocean
  11. King of California
  12. Used to Get High (John Butler Trio)
  13. Outta My Head
  14. Treat Yo Mama (John Butler Trio)
  15. Trippin On You
  16. Zebra (John Butler Trio)

BIS

  1. Peaches & Cream (John Butler Trio)
  2. Leave the Rest to Earth
  3. Funky Tonight (John Butler Trio)
