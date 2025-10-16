JOHN BUTLER: la tappa di Bologna è anticipata al 18 Novembre

Cambia la data del concerto di John Butler a Bologna: l’appuntamento inizialmente previsto per mercoledì 19 novembre 2025 all’Estragon viene anticipato a martedì 18 novembre, sempre nella stessa venue. Una decisione presa in accordo con il management del cantautore per venire incontro alle numerose richieste del pubblico: con questo piccolo cambio di calendario sarà più semplice godersi due serate consecutive di grande musica live, senza dover rinunciare a uno dei due appuntamenti previsti in città.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3SpEMMI

I biglietti già acquistati per il 19 novembre restano validi per la nuova data del 18 novembre; chi invece non riuscirà a partecipare al concerto potrà chiedere il rimborso monetario mediante la compilazione dell’apposito modulo su Ticketone entro e non oltre il 10 novembre 2025.

L’altra tappa italiana di giovedì 20 novembre a Milano non subisce variazioni.

Dopo oltre vent’anni di carriera e innumerevoli riconoscimenti, Butler inaugura col nuovo album Prism – uscito lo scorso 5 settembre – una nuova fase artistica, segnando un chiaro distacco dal moniker John Butler Trio e ritornando alle origini con la forza di una one-man band – così come quando calcava le strade da busker agli esordi. Il disco, realizzato interamente in collaborazione con il produttore James Ireland (POND, San Cisco), mostra una nuova e potente veste sonora, pur restando profondamente personale e autentica.

Con una nuova formazione alle spalle – composta da Michael Barker (batteria, membro originale del John Butler Trio), Michael Boase (percussioni) e Ian Peres (basso/tastiere) – Butler ha recentemente calcato i palchi dei principali festival australiani come Bluesfest e SummerSalt. Dopo un’estate in tour negli Stati Uniti, sarà finalmente il momento del ritorno in Europa, con due serate italiane che si preannunciano dense di emozioni e grande musica.

JOHN BUTLER

Prism UK & European Tour 2025

Special guest: NOAH DILLON

DATA ANTICIPATA: Martedì 18 Novembre 2025 – BOLOGNA

Estragon Club – via Stalingrado, 83

Inizio concerti h. 20:15

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3SpEMMI

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Giovedì 20 Novembre 2025 – MILANO

Alcatraz – via Valtellina, 25

Inizio concerti h. 20:15

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3SpEMMI

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.