SHERWOOD Festival 2023: dal 14 Giugno al 15 Luglio a Padova

Sherwood Festival è pronto per la nuova edizione: come ogni anno, il Park Nord dello Stadio Euganeo di Padova è pronto a trasformarsi in una “foresta”, che per 30 giorni accoglierà decine di migliaia di persone per partecipare insieme ai grandi momenti di musica, cultura, sport e socialità proposti dalla manifestazione padovana dal 14 giugno al 15 luglio.

È stato definito oggi il calendario ufficiale, con gli ultimi annunci, tra guest e iniziative collaterali al palco principale. Come sempre, però, protagonista assoluta rimane la musica.

E, quasi mai come quest’anno, le date con live show sono state così inclusive, con moltissime serate al prezzo di “1€ può bastare” (storica iniziativa del festival).

Oltre, infatti, agli eventi a biglietto di Verdena (Opening: Visconti), Ska-P (Opening: Punkreas + Meganoidi), Baustelle (Opening: Omini), Carl Brave (Opening: Iside) e Venerus (Opening: Big Mama + Max Casacci), tutti gli altri appuntamenti saranno al costo di 1€.

Tra questi anche artisti di fama nazionale e internazionale, come Carmen Consoli feat. Marina Rei, Seun Kuti & Egypt 80 + Savana Funk, Calibro 35, M¥ss Keta, Dub Fx feat. Paolo Baldini Dubfiles + Mellow Mood, Mezzosangue e molti altri.

Spazio però anche alle famiglie e ai più giovani, con la nona edizione di Sherwood for Kids e con Holi, il festival dei colori (main guest Igor S e Lady Brian); alla settima edizione del Reggae Day con guest principale Kabaka Pyramid, e di Sherwood Goes Hardcore con No Pressure, Sunami, Pain Of Truth, Restraining Order, C4. Per la tredicesima edizione dell’Hip Hop Day, invece, special guest Nitro.

Tutte date al prezzo d’ingresso di un euro, come la giornata inaugurale con Post Nebbia e Generic Animal, la data con Cacao Mental e Los Muchos Gramos, o quella con Giancane e Gli Ultimi, la giornata in collaborazione con Dischi Sotterranei (main guestUlisse Schiavo) e la terza edizione di Trivel Party (main guest Show Me The Body).

Ma la programmazione di Sherwood comprende anche altri grandi appuntamenti, non solo musicali, come lo spettacolo Pojana Rock! di Andrea Pennacchi, o Gasp! per gli appassionati di fumetti, o Road To Galeano per gli amanti dello sport. Inoltre, non mancheranno le giornate dedicate a incontri e dibattiti e la Queer Night.

Il 14 giugno si avvicina, la foresta inizia a ripopolarsi!

SHERWOOD Festival 2023 – Calendario dal 14/06 al 15/07

14 giugno 2023 | POST NEBBIA + GENERIC ANIMAL (1€ può bastare)

15 giugno 2023 | CACAO MENTAL + LOS MUCHOS GRAMOS (1€ può bastare)

16 giugno 2023 | CARMEN CONSOLI feat. Marina Rei – Opening act: VIPERA – Aftershow: Momostock (1€ può bastare)

17 giugno 2023 | HOLI – IL FESTIVAL DEI COLORI w/ IGOR S & LADY BRIAN + many more(1€ può bastare)

18 giugno 2023 | GASP! Giornata dedicata ai fumetti(1€ può bastare)

19 giugno 2023 | Talk/Dibattito (1€ può bastare)

20 giugno 2023 | [Chiusi per evento allo Stadio Euganeo]

21 giugno 2023 | TRIVEL PARTY #3 w/ SHOW ME THE BODY + Hobos + Wojtek (1€ può bastare)

22 giugno 2023 | VERDENA – Opening act: VISCONTI

23 giugno 2023 | DUB FX & PAOLO BALDINI + MELLOW MOOD – Aftershow: Bad Vibes + Efog (1€ può bastare)

24 giugno 2023 | HIP-HOP DAY #13 w/ NITRO + Battle Freestyle – Hosted by: Max Mbassado’ (1€ può bastare)

25 giugno 2023 | SHERWOOD FOR KIDS #9 (1€ può bastare)

26 giugno 2023 | Talk/Dibattito (1€ può bastare)

27 giugno 2023 | SKA-P + PUNKREAS + MEGANOIDI

28 giugno 2023 | SHERWOOD GOES HARDCORE #7 w/ NO PRESSURE + SUNAMI + PAIN ON TRUTH + RESTRAINING ORDER + C4 (1€ può bastare)

29 giugno 2023 | M¥SS KETA – Opening act: MÉNAGE A TRASH (1€ può bastare)

30 giugno 2023 | MEZZOSANGUE – Opening act: DRIMER -Aftershow: Putano Hoffman (1€ può bastare)

1 luglio 2023 | [Chiusi per evento allo Stadio Euganeo]

2 luglio 2023 | Teatro: ANDREA PENNACCHI in “POJANA ROCK!” (1€ può bastare)

3 luglio 2023 | Talk/Dibattito (1€ può bastare)

4 luglio 2023 | BAUSTELLE – Opening act: OMINI

5 luglio 2023 | GIANCANE + GLI ULTIMI (1€ può bastare)

6 luglio 2023 | SOTTERRANEI #7: ULISSE SCHIAVO + VINNIE MARAKAS + COCA PUMA (1€ può bastare)

7 luglio 2023 |REGGAE DAY #7 w/ KABAKA PYRAMID – Opening act: PATOIS BROTHERS + MR. ROBINSON – Aftershow: BomChilom (1€ può bastare)

8 luglio 2023 | CALIBRO 35 -Opening act: MONT BAUD – Aftershow: THE MOJOS + DINOZER (1€ può bastare)

9 luglio 2023 | ROAD TO GALEANO #11 + Altrove live – (1€ può bastare)

10 luglio 2023 | Talk/Dibattito(1€ può bastare)

11 luglio 2023 | CARL BRAVE -Opening act: ISIDE

12 luglio 2023 | Queer Night (1€ può bastare)

13 luglio 2023 | VENERUS + BIGMAMA + MAX CASACCI “Urban Groovescapes Live Set”

14 luglio 2023 | [Chiusi per evento allo Stadio Euganeo]

15 luglio 2023 | SEUN KUTI & EGYPT 80 + SAVANA FUNK-Special appearance: Psycodrummers – Aftershow: SIBODE DJ (1€ può bastare)