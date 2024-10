RACHELE BASTREGHI: annuncia il tour “Un giorno da Psychodonna”, concerto disegnato con ALESSANDRO BARONCIANI

Finito il lungo e fortunato tour con i BAUSTELLE, Rachele Bastreghi riprende il suo racconto solista, dopo l’esordio del progetto avvenuto a marzo e un alcune date estive, annunciando il tour autunnale UN GIORNO DA PSYCHODONNA, un concerto disegnato con l’illustratore Alessandro Baronciani e il polistrumentista Mario Conte, in collaborazione con Gibilterra, Pirates e ideato insieme a Musicus Concentus. Un nuovo show, intimo e trascinante, dove le sue canzoni si mescolano ad altre, creando un luogo sospeso in cui dolcezza e rivoluzione convivono.



Un giorno da Psychodonna sarà un concerto per voce, piano ed elettronica dove Rachele Bastreghi e Mario Conte suoneranno dal vivo mentre Alessandro Baronciani disegnerà in diretta. Lo spettacolo immagina un giorno nella vita di una ragazza che ha, finalmente, una “stanza tutta sua”, un posto dove rinascere ogni mattina, rivoluzionando e inventando un nuovo Mondo possibile dopo il tramonto.

Dopo il successo dei concerti disegnati con Colapesce e il concerto a fumetti di Quando tutto diventò blu, Alessandro Baronciani questa volta porta sul palco una delle icone femminili della musica alternative italiana, Rachele Bastreghi, in uno spettacolo pensato e creato sulle suggestioni derivanti dall’ascolto del suo ultimo disco solista Psychodonna.

In occasione di questo tour, Rachele Bastreghi omaggia Giuni Russo, una delle artiste italiane che l’hanno maggiormente influenzata, con una sua personalissima versione di Crisi metropolitana, brano del 1981 che vede Giuni tornare a collaborare con Franco Battiato. Questa cover è stata pubblicata il 13 settembre per BMG Italia, in concomitanza con il ventennale dalla sua scomparsa.

UN GIORNO DA PSYCHODONNA – TOUR

18.10 – ALESSANDRIA – Alessandria Film Festival

08.11 – TORINO – Spazio211

18.11 – MILANO – Arci Bellezza

22.11 – GENOVA – Giardini Luzzati

24.11 – CAGLIARI – Teatro Carmen Melis

29.11 – LECCE – Officine Cantelmo

30.11 – BARI – Officine degli Esordi

06.12 – RAVENNA – Teatro Socjale

12.12 – URBINO – Teatro Sanzio