Nasce “Be Color” e annuncia i FRANZ FERDINAND in concerto a Maida (Catanzaro)

Grandi novità per il pubblico amante della musica. Color Fest e Be Alternative Festival danno vita a “Be Color”, una partnership con l’intento di condividere l’organizzazione e la produzione di alcuni eventi musicali della prossima estate calabrese.

Il primo annuncio è una dichiarazione di intenti: qualità e indubbio rilievo internazionale. Il 13 Agosto la giornata conclusiva del Color Fest ospiterà i Franz Ferdinand.

Il Color Fest ha già confermato le date: 11-12-13 agosto, presso l’agriturismo Costantino (Maida) e a breve saranno annunciate anche le date del Be Alternative Festival.

Dopo le scorse edizioni di Color Fest e Be Alternative Festival, che hanno visto on stage rispettivamente The Notwist e i Kings of Convenience, arriva la nota band scozzese il cui sound si muove tra il rock alternativo e il post-punk revival. I Franz Ferdinand saranno l’headliner della serata del 13 agosto, in una data unica nell’intero Centro-sud Italia.

La celebre band nata nel 2003 e oggi formata da Alex Kapranos (voce e chitarra), Bob Hardy (basso), Dino Bardot (chitarra), Julian Corrie (tastiere e cori) e Audrey Tait (batteria e cori), ha raggiunto il successo internazionale con il secondo singolo “Take Me Out”, precursore dell’omonimo album di debutto che ha venduto quasi 4 milioni di copie in tutto il mondo.

Amarsi un po’: nasce “Be Color”

«Il claim che abbiamo scelto per quest’edizione è Amarsi un po’ – continua Perri – perché crediamo che in un momento storico così complicato sia fondamentale tornare ad amarsi, ad abbracciarsi, a ritrovarsi tutti insieme sotto un palcoscenico.Il mondo corre veloce, spesso verso direzioni ostili e divisive, ma noi vogliamo tornare all’essenza dell’amore, perché esso non ha forme o confini e non conosce limiti. Noi per tre giorni ci ameremo, come facciamo ormai da 11 meravigliosi anni».

Un evento che per l’edizione numero 11 allarga i suoi orizzonti non solo in termini artistici ma si arricchisce anche di una nuova importante collaborazione con Be Alternative Festival dando vita a Be Color.

Biglietti disponibili: https://dice.fm/bundles/color-fest-11-5wy8