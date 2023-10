Dave Stewart degli EURYTHMICS in concerto il 24 novembre a Milano

Dave Stewart ha annunciato l’aggiunta di una tappa italiana al tour europeo con cui sta celebrando i 40 anni dell’album “Sweet Dreams” riproponendo dal vivo i successi dello storico duo britannico.

Lo show si terrà al Teatro Dal Verme di Milano il prossimo 24 Novembre per un unico appuntamento italiano.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3rButv2

Con una carriera che dura da quattro decenni e oltre 100 milioni di album venduti in tutto il mondo, il pluripremiato cantante, cantautore, musicista, produttore e co-fondatore degli Eurythmics Dave Stewart inaugura il suo nuovo tour britannico ed europeo a Novembre 2023.

Tra i talenti più rispettati e affermati nella storia della musica popolare, Stewart ha co-scritto e prodotto ogni album degli Eurythmics, il duo di fama mondiale formato da Stewart e Annie Lennox.

Nella sua carriera, l’artista ha collaborato con artisti eccezionali come Bob Dylan, Mick Jagger, Tom Petty, Gwen Stefani, Damian Marley, Stevie Nicks, Daryl Hall, Bryan Ferry, A.R. Rahman, Katy Perry, Sinead O’Connor, Aretha Franklin, Al Green, Joss Stone e molti altri. Al di là del suo lavoro creativo come musicista, Stewart è un rinomato produttore cinematografico e televisivo, nonché autore, fotografo, produttore e imprenditore.

Nel 2022 è stato pubblicato “Ebony McQueen”, opera tra le più ambiziose della sua vita e della sua straordinaria carriera, favola musicale esilarante, originale e semi-autobiografica sulla musica e sulla giovinezza che presto vedrà anche un adattamento cinematografico.

Il suo lavoro ad ampio raggio ha fruttato a Stewart una lunga lista di prestigiosi riconoscimenti, tra cui oltre cinquanta ASCAP e BMI Awards, quattro Ivor Novello Awards per “Miglior cantautore”, quattro BRIT Awards per “Miglior produttore” (incluso un premio alla carriera), un Premio Golden Globe e GRAMMY® Award. Nel 2020, Dave Stewart e Annie Lennox sono stati tra gli iscritti alla Songwriters Hall of Fame; “Sweet Dreams (Are Made Of This)” degli Eurythmics è stato recentemente inserito nella GRAMMY Hall of Fame® e nel National Recording Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, in riconoscimento del suo significato qualitativo e storico.

Dave Stewart degli EURYTHMICS

VENERDì 24/11/2023 – MILANO – Teatro dal Verme

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3rButv2