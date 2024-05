ALIEN ANT FARM + CKY in concerto il 3 novembre a Milano

Arriva in Italia una serata imperdibile per i fan di una delle scene musicali che hanno segnato la fine degli anni Novanta, quella alternative che strizzava l’occhio al nu metal: domenica 3 novembre 2024 gli Alien Ant Farm saliranno sul palco dei Magazzini Generali di Milano insieme ai CKY per un’unica tappa italiana del loro tour congiunto.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4a5j0nI

Gli Alien Ant Farm nascono a Riverside nel 1996 ma esplodono a livello mondiale qualche anno più tardi, quando nel 2001 pubblicano la cover di Smooth Criminal, accompagnata da un video omaggio a Michael Jackson che insegna alla scena come fare nu metal senza prendersi sempre troppo sul serio e finisce prima ai primi posti in classifica e poi nella colonna sonora di film generazionali come Spider-Man e American Pie 2. Nel corso degli anni la formazione raggiunge una lunga serie di obiettivi: ottiene il disco di platino con il secondo album ANThology (2001), collabora con Robert e Dean De Leo degli Stone Temple Pilots sul terzo lavoro in studio TruANT e partecipa alla colonna sonora di diversi videogame di successo come The Punisher e Tony Hawk’s Pro Skater 3. Gli Alien Ant Farm sono molto attivi anche in ambito live e negli anni suonano insieme a una lunga serie di artisti che hanno fatto la storia di un vero e proprio movimento: Korn, Deftones, System of a Down, Papa Roach, Soulfly e moltissimi altri. Solo pochi giorni fa la band ha pubblicato il suo sesto album in studio, Mantras.

Resi popolari dalla partecipazione a vari episodi di Jackass – il batterista della formazione Jess è infatti fratello della star degli stunt sullo skate Bam Margera – i CKY quest’anno festeggiano i 25 anni di carriera e sperano di farlo con il ramo italiano della CKY Alliance, la loro agguerritissima fanbase. Nel 2002 la band firma con la Island/Def Jam e pubblica Infiltrate•Destroy•Rebuild che lo fa atterrare per la prima volta nelle classifiche USA, seguito da An Answer Can Be Found (2005) e poi Carver City (2009) per la Roadrunner Records. La formazione è attualmente al lavoro su un nuovo album, Old Dogs New Tricks.

ALIEN ANT FARM + CKY

Domenica 3 Novembre 2024 – Milano

Magazzini Generali – via Pietrasanta, 16

Inizio concerti h. 19:00

Posto unico in piedi: € 35,00 + prev.