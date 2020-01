MAGHI DI OZZY: guarda in anteprima il video “L’Ego”

L’ego è una sfaccettatura del proprio io che può essere forte e spiccato o leggero e subdolo, ma è comunque una trasposizione di noi stessi.

La nostra parte egoistica può anche tornarci utile, oppure essere profondamente deleteria.

L’ego è comunque una maschera, una parte dell’inconscio che usiamo per esaltare o celare alcune nostre caratteristiche o sensibilità che identificarci con un personaggio o con un oggetto.

L’ Ego, nuovo singolo dei Maghi di Ozzy, mette in luce in musica proprio questi aspetti.Il fine è di osservare il nostro ego per non lasciare che ci allontani dal vivere pienamente il nostro presente e godere di una crescita evolutiva.

Dopo un cambio di line up e diversi live importanti in giro per l’Italia, i Maghi di Ozzy raggiungono la maturità artistica grazie all’incontro con il produttore Lorenzo Sebastiani, il quale trasforma il loro rock in una realtà più innovativa ed originale concretizzando così il loro sound fatto di testi introspettivi e motivazionali.

Gennaio 2020 inizia la collaborazione con il management Sorry Mom! e inizia così un viaggio musicale sotto il mantello del rock.

www.facebook.com/maghidiozzy