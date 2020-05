SIMPLE MINDS: rinviati al 2021 i concerti di Pistoia, Roma, Pescara, Taormina e Verona

Riprogramma il tour in Italia dei SIMPLE MINDS: 40 YEARS OF HITS TOUR.

Ecco le nuove date.

SIMPLE MINDS

01 LUGLIO 2021 – PISTOIA, PIAZZA DUOMO, Pistoia Blues

13 LUGLIO 2021 – ROMA, Cavea Auditorium Parco Della Musica, Roma Summer Fest

15 LUGLIO 2021 – PESCARA, TEATRO D’ANNUNZIO, Pescara Jazz

XXXX 2021 – TAORMINA (CT) – data da confermare

09 AGOSTO 2021 – VERONA, RENA di VERONA

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date nel 2021.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/simpleminds2021

Dall’esordio con Life In A Day del 1979 i Simple Minds sono diventati fra le più popolari icone della musica del nostro tempo con canzoni entrate nella storia come New Gold Dream, Up On The Catwalk, Speed Your Love To Me, Waterfront, Glittering Prize, Don’t You (Forget About Me), Alive and Kicking, Sanctify Yourself, Belfast Child, She’s a River, Mandela Day, per citarne solo alcune.

Con 5 album al numero 1 in classifica in Gran Bretagna, innumerevoli hit ai primi posti delle classifiche e 60 milioni di album venduti in tutto il mondo, e una carriera di concerti live senza eguali, dopo qualche anno di pausa, sono ritornati nel 2014 con un nuovo album, Big Music, e nuova energia e ispirazione.