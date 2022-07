SIMPLE MINDS: le foto e la scaletta del concerto all’Arena di Verona

Foto di Cesare Veronesi

Chiude in bellezza ieri sera a Verona il tour italiano dei Simple Minds, con il loro “40 Years of Hits Tour”: cinque date – lungamente attese dato che il tour mondiale celebrativo di 40 anni di successi era previsto già nel 2020 – in cinque delle arene estive più prestigiose e suggestive della nostra Penisola.

L’Arena di Verona è un luogo iconico per la band capitanata da Jim Kerr e Charlie Burchill. Infatti proprio l’Arenaè stata già teatro di uno degli show più memorabili nella carriera dei Simple Minds: durante il tour di “Street Fighting Years”, il 15 settembre 1989 il loro live venne immortalato per il dvd “Seen The Lights” uscito in tutto il mondo nei primi anni 2000. La registrazione audio integrale di quel concerto è stata pubblicata solo recentemente da Universal Music, nell’aprile 2020, come parte della deluxe edition di “Street Fighting Years”.

L’annuncio di un tour celebrativo per i Simple Minds, fondati e da sempre guidati da Jim Kerr e Charlie Burchill, nasce dopo la pubblicazione di “40: The Best Of – 1979-2019” (Universal Music, 2019), una raccolta che ripercorre i quaranta anni di carriera della band che ha letteralmente rivoluzionato la musica a partire dagli anni ’80, ma che continua a guardare al futuro: infatti è già stata annunciato per il prossimo 21 ottobre l’uscita del nuovo album Direction of the Heart.

SIMPLE MINDS – la scaletta del concerto di Verona

Act of Love

Love Song

Colours Fly and Catherine Wheel

Big Sleep

Waterfront

Glittering Prize

Book of Brilliant Things

Mandela Day

Vision Thing

Let There Be Love

Belfast Child

Theme For Great Cities

Someone Somewhere in Summertime

See the Lights

Don’t You (Forget About Me)

New Gold Dream (81-82-83-84)

Encore:

Speed Your Love to Me

Alive And Kicking

Sanctify Yourself