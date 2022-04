ZUCCHERO SUGAR FORNACIARI: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto all’Arena di Verona

Foto di Roberto Finizio

A sette mesi dal suo ultimo live italiano torna alla grande Zucchero Sugar Fornaciari con 14 imperdibili live all’Arena di Verona accompagnato da una super band internazionale.

Dopo il grande successo nel Regno Unito per il “World Wild Tour” che ha registrato il tutto esaurito anche alla Royal Albert Hall di Londra, Sugar ritorna nel teatro dove da anni ci ha abituato ad una serie consecutiva di sold out che raccolgono non solo i fans italiani ma anche quelli internazionali.

Ad accompagnare Zucchero ieri sera sul palco la super band internazionale composta da: Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Queste le 14 date previste all’Arena di Verona: lunedì 25 aprile, martedì 26 aprile, mercoledì 27 aprile, venerdì 29 aprile, sabato, 30 aprile, 1 maggio, 2 maggio, 4 maggio, 5 maggio, 6 maggio, 7 maggio, 8 maggio, 10 maggio e 11 maggio.

Dopo l’anteprima all’Arena di Verona, a grande richiesta Zucchero tornerà nuovamente live in Italia durante l’estate.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/zucchero22

2 luglio – NICHELINO (TO) – Sonic Park (Palazzina di Caccia di Stupinigi)

4 luglio – ESTE (PD) – Estestate (Arena Castello Carrarese)

7 luglio – PALMANOVA (UD) – Estate Di Stelle (Piazza Grande)

8 luglio – PARMA – Parma Cittàdella Musica (Parco Ducale)

20 Luglio – LUCCA – Lucca Summer Festival (Mura di Lucca)

Clicca qui per vedere le foto di Zucchero in concerto a Verona (o sfoglia la gallery qui sotto)

ZUCCHERO SUGAR FORNACIARI: La scaletta del concerto all’Arena di Verona

Spirito nel buio

Soul Mama

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…

Sarebbe questo il mondo

La canzone che se ne va

Partigiano reggiano

13 buone ragioni

Ci si arrende

Facile

Everybody’s Got to Learn Sometime (The Korgis cover)

Vedo nero

Baila (Sexy Thing)

Dune mosse

Senza rimorso

Un soffio caldo

L’urlo

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane…

The scientist (Coldplay cover)

Ho Visto Nina Volare (Fabrizio De Andrè cover)

Miserere

Stayin’ Alive (Bee Gees cover) (only band playing)

Honky Tonk Train Blues (Keith Emerson cover) (only band playing)

Amore adesso (No Time For Love Like Now) (Michael Stipe cover)

Diamante

Il volo

X colpa di chi?

Diavolo in me

Encore:

Madre dolcissima



Encore 2:

Hai scelto me