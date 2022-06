ZEN CIRCUS + BIANCO : le foto e la scaletta del concerto al Bergamo NXT Station

Foto di Andrea Ripamonti

Una forte urgenza di esprimersi nel live e un’infinità di concerti costellano la loro lunghissima carriera, che conta 11 album, una raccolta, un EP, una partecipazione in gara tra i big a Sanremo 2019 e un romanzo anti-biografico entrato direttamente nella Top Ten delle classifiche dei libri più venduti stilate dai maggiori quotidiani e divenuto un vero e proprio caso di genere letterario.Dopo l’Ultimo Club Accogliente, il tour che ha visto impegnato il Circo Zen in 7 concerti nei live club della Penisola, la band torna dal vivo d’estate con un nuovo tour a supporto dell’ultimo lavoro discografico, dal titolo Cari Fottutissimi Amici. Il disco uscirà il 27 maggio 2022.

In apertura 𝗕𝗶𝗮𝗻𝗰𝗼

Bianco ha registrato cinque dischi, suona con Niccolò Fabi, ha prodotto i primi due dischi di Levante e si è esibito in più di 400 concerti in Italia e Europa.

Nel 2021 esce il suo ultimo lavoro in studio “Canzoni che durano solo un momento” per l’etichetta indipendente torinese INRI.

Questa estate Bianco porterà in giro per l’Italia il suo nuovo spettacolo in solo, “Storie che non fanno paura”.

ZEN CIRCUS – la scaletta del concerto al Bergamo NXT Station

La terza guerra mondiale

Catene

Non voglio ballare

Vent’anni

Voglio invecchiare male

Il fuoco in una stanza

Andate tutti affanculo

Catrame

Ilenia

118

Il mondo come lo vorrei

Ok boomer

Appesi alla luna

L’amore è una dittatura

Canta che ti passa

Ragazzo eroe

Figlio di puttana

Non

Caro fottutissimo amico

BIS

L’anima non conta

Viva