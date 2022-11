THE CURE: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Bologna

Foto di Roberto Finizio

Esattamente sei anni dopo l’ultimo tour nelle arene europee, The Cure hanno innaugurato ieri sera alla Unipol Arena di Bologna la prima delle quattro date che li porterà sui palchi dei più grandi e prestigiosi palazzetti italiani con un nuovo spettacolo e un album di prossima pubblicazione.

Dopo Bologna stasera tocca a Firenze, giovedi a Padova e venerdi ultima data in Italia al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Un lungo concerto di quasi tre ore e proprio per la durata i live iniziano verso le ore 20.00.

The Cure sono Robert Smith (voce e chitarra), Simon Gallup (basso), Jason Cooper (batteria), Roger O’Donnell (tastiere), Reeves Gabrels (chitarra).

Ad aprire i concerti gli scozzesi The Twilight Sad.

THE CURE: la scaletta del concerto di Bologna

Alone

Pictures of You

A Night Like This

Lovesong

And Nothing Is Forever

At Night

A Strange Day

The Hanging Garden

The Last Day of Summer

Cold

Burn

Push

Play for Today

Primary

From the Edge of the Deep Green Sea

Endsong



Encore:

I Can Never Say Goodbye

Faith (First time since 2011)

A Forest

Encore 2:

Lullaby

The Walk

Friday I’m in Love

Close to Me

In Between Days

Just Like Heaven

Boys Don’t Cry

THE CURE – le prossime date

MARTEDÌ 1° NOVEMBRE – FIRENZE, MANDELA FORUM

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE – PADOVA, KIOENE ARENA

VENERDÌ 4 NOVEMBRE – ASSAGO (MI), MEDIOLANUM FORUM