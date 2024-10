The CURE: ascolta la nuova canzone “A Fragile Thing”

THE CURE pubblicheranno il loro attesissimo nuovo album “SONGS OF A LOST WORLD” il 1° novembre in tutto il mondo: si tratta del 14° album in studio del gruppo e il primo da 16 anni a questa parte.

Pre-ordina il disco > https://amzn.to/3XYcIlS

Alcuni brani tratti dal disco sono stati cantati live per la prima volta durante il loro tour, “Shows of a Lost World”, comprensivo di 90 date in 33 Paesi e che ha totalizzato oltre 1 milione e 300 mila spettatori.

Dopo il primo singolo “Alone” è ora la volta di scoprire “A Fragile Thing” che potete ascoltare e vedere nel Lyric Video qui sotto:

Formatasi come band nel 1978, i The Cure hanno venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo, sono stati headliner del Glastonbury Festival per quattro volte e sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2019. I THE CURE sono considerati fra le band inglesi più influenti di sempre.

Pre-ordina il disco > https://amzn.to/3XYcIlS