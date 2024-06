THE BLACK CROWES + Jim Jones All Stars: le foto e la scaletta del concerto alla Uber Eats Music Hall di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo

I leggendari The Black Crowes hanno fatto tappa alla Uber Eats Music Hall di Berlino dopo la data che abbiamo fotografato e seguito a Milano della scorsa settimana ( trovi articolo e foto qui )



Omaggio al loro passato e celebrazione del presente e del futuro, Happiness Bastards è il nuovo album della band e decimo album in studio dei The Black Crowes e la loro prima musica originale a vedere la luce in 15 anni. Prodotto dal producer titolare di Grammy Award Jay Joyce, l’album si articola in dieci nuove tracce incluso un feature della superstar Lainey Wilson.

Il 2024 segna 40 anni dalla nascita dei Black Crowes, e i fratelli Robinson sottolineano l’importanza di questo traguardo. Dopo decenni segnati da sesso, droga, litigi, separazioni e divorzi, si stanno lasciando tutte queste stronzate alle spalle e per ritrovarsi e celebrare il loro amore per il rock n’ roll.

Clicca qui per vedere le foto dei The Black Crowes a Berlino (o sfoglia la gallery qui sotto).

THE BLACK CROWES – la scaletta del concerto di Berlino

Bedside Manners

Rats and Clowns

Twice as Hard

Kickin’ My Heart Around

Gone

Cross Your Fingers

Wilted Rose

White Light/White Heat (The Velvet Underground cover)

Thorn in My Pride

Wanting and Waiting

Hard to Handle (Otis Redding cover)

She Talks to Angels

Flesh Wound

No Speak No Slave

Jealous Again

Remedy

BIS

High School Confidential (Jerry Lee Lewis cover) (con Jim Jones)