SILVIA MEZZANOTTE: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Silvia Mezzanotte, la cantante bolognese voce dei Matia Bazar tra il 1999 e il 2016, si è esibita ieri sera in concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

“Vorrei Che Fosse Amore. Omaggio A Mina – Tour 2024/25” – Il Tour Nei Teatri

Ieri sera Silvia Mezzanotte ha portato in scena uno spettacolo meraviglioso dal titolo “Vorrei Che Fosse Amore”; accompagnata da “Le Muse”, un ensemble tutto al femminile composto da ben 11 elementi e diretto dal Maestro Andrea Albertini, la cantante bolognese ha reinterpretato magistralmente i brani più celebri di Mina.

A impreziosire questo viaggio musicale, due attori in scena che hanno raccontato una storia d’amore in armonia con la scaletta del recital.

La poliedrica voce di Silvia, tra le più apprezzate del panorama italiano, ha scandito perfettamente questo concerto recital che è destinato a consacrarla per sempre come grande icona della musica italiana. Sul palco, Silvia Mezzanotte ha dimostrato la sua immensa capacità di modulare le sue corde vocali con grande sensibilità, alternando momenti di pura potenza vocale in cui mostra fino a quanto può spingersi con la sua voce, a passaggi più delicati e introspettivi, dimostrando una padronanza tecnica incredibile e un rispetto autentico per i brani originali.

L’accompagnamento musicale è stato impeccabile, le musiciste sono state capaci di ricreare l’atmosfera degli arrangiamenti originali ma con un tocco di modernità (infatti erano presenti anche una batteria e un basso elettrico) che ha reso lo spettacolo fresco e dinamico.

Uno spettacolo che ha incantato tutta la platea del teatro fiorentino, compreso l’ospite d’eccezione Paolo Vallesi.



SILVIA MEZZANOTTE: La Scaletta Del Concerto di Firenze

Stasera Io Qui

– Scena –

Vorrei Che Fosse Amore

Mi Sei Scoppiato

– Scena –

Sono Come Tu Mi Vuoi

Ancora Ancora – Scena Con Attori

Anche Un Uomo

– Scena –

Insieme

È L’ Uomo Per Me

Grande Grande

Parole Parole

Io Domani

– Scena –

Io E Te Da Soli

L’ Importante È Finire

E Se Domani

Se Telefonando

Città Vuota

L’ Ultima Occasione

– Scena –

Amore Unico Amore

La Voce Del Silenzio

Vorrei Che Fosse Amore

Brava

Amor Mio

Il Cielo In Una Stanza