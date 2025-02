IL TEATRO DEGLI ORRORI: le foto del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Il Teatro Degli Orrori, gruppo alternative rock italiano, si sono esibiti ieri sera in concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

“Mai Dire Mai Tour 2025” – Il Tour Nei Club

Dopo dieci anni dall’addio alle scene, la notizia della reunion de Il Teatro Degli Orrori, ha riscaldato il cuore di tanti fan.

La band di Pierpaolo Capovilla, Gionata Mirai, Giulio Ragno Favero e Francesco Valente, è tornata live lo scorso 20 Febbraio al Vox di Nonantola per la data zero di questo nuovo tour.

Ieri sera a Firenze la seconda di nove date in programma di cui alcune sono già sold out.

Lo spirito sfidante nei confronti del pubblico è rimasto lo stesso di sempre.

Chi è stato almeno una volta a uno dei loro concerti, in alcuni momenti della carriera stracolmi di persone, lo sa molto bene.

Infatti le loro canzoni sono sempre state “pericolose” e scritte per far muovere il cervello e il corpo; non per rassicurare. Ieri sera sul palco fiorentino, sono stati esattamente come il loro pubblico li ricordava.

Il tour è quindi una panoramica sui quattro dischi prodotti durante i primi otto anni di carriera dal gruppo prima della lunga pausa.

IL TEATRO DEGLI ORRORI – La Scaletta Del Concerto Di Firenze



Vita Mia

Dio Mio

E Lei Venne!

Disinteressati E Indifferenti

Due

É Colpa Mia

Lavorare Stanca

La Canzone Di Tom

Direzioni Diverse

Il Terzo Mondo

Vivere E Morire A Treviso

Majakovskij

Io cerco te

Il lungo sonno (Lettera aperta al Partito Democratico)

Non vedo l’ora

Compagna Teresa

Padre Nostro

A sangue freddo

Mai dire mai

Lezione di musica

Maria Maddalena