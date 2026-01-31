RAYE + Absolutely + Amma: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Arena di Bologna

Foto di Andrea Ripamonti



Un nuovo capitolo si apre per la stella di My 21st Century Blues, l’artista che ha trasformato la vulnerabilità in forza e il dolore in arte: RAYE.

Un tempo autrice tra le più richieste del panorama britannico, oggi icona del pop internazionale, RAYE incarna una delle storie di riscatto più potenti della musica contemporanea.

Nata Rachel Agatha Keen nei primi anni ’90 nel sud di Londra, cresce in una famiglia dove la musica è una lingua madre: la madre nel coro della chiesa, il padre direttore musicale, e lei bambina che scrive la sua prima canzone prima ancora delle superiori. Dopo aver lasciato la Brit School perché si sentiva “intrappolata”, passa gli anni dell’adolescenza chiusa in studio, costruendo — pezzo dopo pezzo — l’identità artistica che avrebbe conquistato il mondo.

Il primo contratto arriva presto: nel 2015 firma con la Polydor e pubblica Alien. Da lì in poi è un crescendo. Firma e collabora con nomi come Charli XCX, Beyoncé e Jonas Blue, apre i tour di Years & Years e Jess Glynne e compare anche nel video di Big For Your Boots di Stormzy. Eppure, dietro i riflettori cresce anche la frustrazione per un debutto sempre rimandato. Nel 2021 RAYE rompe il silenzio e lascia la label, ottenendo il sostegno di colleghi e addetti ai lavori. È il punto di svolta.

Da artista indipendente, nel 2023 pubblica finalmente il suo album My 21st Century Blues, un’opera dichiaratamente personale che parla di libertà e guarigione. Trainato da singoli come Hard Out Here e il successo planetario Escapism, il disco esplora le mille sfaccettature dell’anima di RAYE: dalle sonorità dance di Black Mascara al soul elegante di Mary Jane, passando per il groove funk di Worth It e la ballata gospel Buss It Down. “Un album che prende vita con forza, travolgendoti con una canzone straordinaria dopo l’altra”, ha scritto The Guardian.

Il successo non tarda ad arrivare: My 21st Century Blues raggiunge il numero 2 della classifica ufficiale britannica e il primo posto in quella indipendente. Seguono il tour The Story So Far, le esibizioni a Jimmy Kimmel Live!, Glastonbury e uno show memorabile alla Royal Albert Hall con la Heritage Orchestra — inciso e pubblicato come album live nel settembre 2023. Da lì in poi, RAYE diventa inarrestabile: nomination ai Grammy, record di premi ai Brit Awards 2024, apertura del tour Eras di Taylor Swift e il suo primo titolo da headliner al Big Weekend di BBC Radio 1, fino al trionfo ad All Points East nell’estate 2025.

Ora, con nuova musica promossa al Glastonbury 2025, segue un tour europeo che passa anche per Bologna all’Unipol Arena, RAYE è pronta ad aprire un nuovo straordinario capitolo. E il mondo della musica non può far altro che ascoltare.

