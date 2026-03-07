Connect with us

JASON DERULO: le foto del concerto all’Unipol Arena di Bologna

Jason Derulo in concerto all’Unipol Arena di Bologna. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

Published

Jason Derulo in concerto alla Unipol Arena di Bologna Marzo 2026
Jason Derulo in concerto alla Unipol Arena di Bologna foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

La superstar multiplatino da miliardi di streaming, JASON DERULO, è arrivata live in Italia con un unico grande appuntamento ieri venerdì 6 marzo 2026 all’Unipol Arena di Bologna. Data che fa parte del The Last Dance World Tour.

Sebbene sia riconoscibile in tutto il mondo come cantante e autore multiplatino, la storia di Jason inizia in modo semplice. Autodefinitosi “ragazzo di una famiglia haitiana di Miami” ha lavorato in modo silenzioso e costante per emergere come uno degli artisti più prolifici della sua generazione. Con oltre 250 milioni di singoli venduti decine di miliardi di streaming, il suo repertorio comprende inni generazionali multiplatino come “Talk Dirty [feat. 2 Chainz]”, “Wiggle”, “Swalla” e “Savage Love”, che ha raggiunto la posizione n. 1 della Billboard Hot 100 e le classifiche di 16 Paesi. Sia che collabori con i BTS, Nicki Minaj, Luke Bryan o Michael Bublé, Derulo continua a fondere con disinvoltura generi, culture e suoni globali. La sua recente hit virale “Snake” con Nora Fatehi ha totalizzato oltre 124 milioni di visualizzazioni. Con quasi 250 milioni di follower su tutte le piattaforme, Jason Derulo è anche il quarto uomo più seguito su TikTok e l’undicesimo account in assoluto, dimostrando di essere tanto influente online quanto nelle classifiche.

Clicca qui per vedere le foto di Jason Derulo a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

Jason Derulo
