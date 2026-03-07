JASON DERULO: le foto del concerto all’Unipol Arena di Bologna

Foto di Andrea Ripamonti

La superstar multiplatino da miliardi di streaming, JASON DERULO, è arrivata live in Italia con un unico grande appuntamento ieri venerdì 6 marzo 2026 all’Unipol Arena di Bologna. Data che fa parte del The Last Dance World Tour.

Sebbene sia riconoscibile in tutto il mondo come cantante e autore multiplatino, la storia di Jason inizia in modo semplice. Autodefinitosi “ragazzo di una famiglia haitiana di Miami” ha lavorato in modo silenzioso e costante per emergere come uno degli artisti più prolifici della sua generazione. Con oltre 250 milioni di singoli venduti e decine di miliardi di streaming, il suo repertorio comprende inni generazionali multiplatino come “Talk Dirty [feat. 2 Chainz]”, “Wiggle”, “Swalla” e “Savage Love”, che ha raggiunto la posizione n. 1 della Billboard Hot 100 e le classifiche di 16 Paesi. Sia che collabori con i BTS, Nicki Minaj, Luke Bryan o Michael Bublé, Derulo continua a fondere con disinvoltura generi, culture e suoni globali. La sua recente hit virale “Snake” con Nora Fatehi ha totalizzato oltre 124 milioni di visualizzazioni. Con quasi 250 milioni di follower su tutte le piattaforme, Jason Derulo è anche il quarto uomo più seguito su TikTok e l’undicesimo account in assoluto, dimostrando di essere tanto influente online quanto nelle classifiche.

