GIOVANNI ALLEVI: guarda le foto del concerto al Teatro Dal Verme di Milano

Foto di Elia Pisani



Libertà interiore, tormento, gioia sfrenata, impennate ritmiche irregolari, struggenti cantabili, lampi di genio. Questi i mondi attraverso cui si sviluppa la tracklist dell’ultimo album di Giovanni Allevi, a partire da KISS ME AGAIN, scritto durante la pandemia, per passare all’inquieto OUR FUTURE, un brano associato ad una profonda riflessione sul destino del mondo, già presentato in prima assoluta alla Cop26 di Glasgow, la Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatici, dove l’artista è stato anche nominato European Ambassador dell’organizzazione mondiale Earth Day.

Il M° Allevi passa con la disinvoltura di chi domina la tradizione e la contemporaneità, dalla ritmica del Rock Progressive, a cui dedica PROG ME, alle sacre atmosfere di MY ANGEL, e all’attesissimo e funambolico LUCIFER che contiene una antica melodia gregoriana, già definito dalla critica un capolavoro, fino alle intense ondate sonore di ESTASI, il brano che chiude la raccolta e dà il titolo all’album. Il pubblico, affezionato e partecipe in ogni concerto, viene condotto per mano attraverso una dinamica interiore liberatoria, fino all’esplosione catartica, testimoniata da applausi interminabili e dalla festosa standing ovation che immancabilmente conclude il live.

Clicca qui per guardare tutte le foto del concerto di Giovanni Allevi a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

GIOVANNI ALLEVI – La scaletta del concerto di Milano

Aria

Go With The Flow

Come Sei Veramente

No More Tears

Kiss Me Again

Tomorrow

Our Future

Japan

Ti Scrivo

Luna

L’Idea

My Angel

Panic

Elena

Prendimi

Encore

Back To Life

Te Deum