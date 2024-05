CYNDI LAUPER: esce il 31 maggio la colonna sonora del documentario “Let The Canary Sing”

Dal 31 maggio sarà disponibile in vinile e in digitale la colonna sonora di “Let The Canary Sing” (Legacy Recordings), l’acclamato documentario dedicato alla straordinaria CYNDI LAUPER, che uscirà su Paramount+ il 5 giugno.

La colonna sonora spazia lungo la carriera di Cyndi Lauper, partendo dai suoi giorni nei Blue Angel fino al singolo di successo “Girls Just Want to Have Fun”. Con hit mondiali come “True Colors”, “I Drove All Night” e “Time After Time” questo disco è imperdibile per qualsiasi fan della star americana!

La colonna sonora è disponibile in pre-order qui: https://smi.lnk.to/CyndiLauperLTCS

Let The Canary Sing è diretto dalla documentarista premio Emmy® Alison Ellwood, ed è stato presentato al Tribeca Festival nel 2023. Prodotto da Fine Point Films e Sony Music Entertainment in collaborazione con Concord Originals, LET THE CANARY SING racconta la rapida ascesa di Lauper e il suo profondo impatto su più generazioni attraverso la sua musica, lo stile punk in continua evoluzione, il suo inarrestabile femminismo e la sua instancabile attività di advocacy. Il documentario trasporta il pubblico in un coinvolgente viaggio esplorativo di un’artista rinomata e pionieristica che ha lasciato un notevole lascito con la sua arte.

La stessa Lauper ha dichiarato: «Negli anni mi è stato chiesto più volte di fare un documentario sulla mia vita e sul mio lavoro, ma non mi è mai sembrato il momento giusto. Fino ad ora. Quando ho incontrato per la prima volta Alison Ellwood, ho capito subito che potevo fidarmi di lei per raccontare la mia storia in modo onesto, cosa che era incredibilmente importante per me, e lei ci è riuscita. Vorrei ringraziare Alison, i produttori e tutti gli incredibili partecipanti al documentario che hanno accettato di essere intervistati!».