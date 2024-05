JESSE AHERN: guarda le foto del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

JESSE AHERN, il cantautore americano originario di Boston, è arrivato in concerto in Italia con il ‘Roots Rock Rebel Tour 2024’ per un’unica data, il 10 maggio 2024 al CARRO SOCIAL CLUB (ex “Il Maglio”) a Sesto San Giovanni (MI).

Quando Jesse Ahern sale sul palco sembra un ragazzo normale nonostante imbracci una chitarra a sei corde e abbia un tatuaggio con un’ancora sotto l’occhio destro. Mentre suona il suo set, riesce facilmente a catturare l’attenzione di nuovi fan che gli gridano in faccia i suoi ritornelli.

I brani di Jesse Ahern trattano temi legati alla classe operaia, altri mettono in piena mostra il cuore crudo e aperto di un uomo dedito all’amore e che ha conosciuto abbastanza perdite per apprezzare ciò che ha ancora a casa con sé, altri ancora rivelano le braccia tenere e protettive di un padre a cui mancano i suoi figli quando è in tour in giro per il mondo.

Durante il tour, Ahern si trova sul palco davanti a un fondale in cui sono incise le parole “Roots Rock Rebel”, tre parole che proclamano la verità sulla sua musica e sull’uomo stesso e che sono anche il titolo del suo ultimo album, pubblicato a settembre 2023. All’interno dell’album, prodotto da TED HUTT (Dropkick Murphys, The Gaslight Anthem) Jesse richiama molto alla tradizione dei grandi artisti di strada americani. La potente apertura dell’album, “Pray”, è un inno gospel moderno e avvincente. Nella seconda, “Daughter And Son“, Jesse offre si scusa con le donne a nome di tutta la società – “To the daughters of the world, we’re failing you once again” – promettendo che combatterà fino alla fine, chiedendo ai figli di essere uomini migliori. La terza traccia, “The Older I Get“, vede la partecipazione del cantante Ken Casey (Dropkick Murphys) e il cantante country Jaime Wyatt.

Jesse Ahern ha trascorso gli ultimi anni in tour in tutto il mondo, condividendo palchi con molti artisti, tra cui DROPKICK MURPHYS, RANCID, CHUCK RAGAN, FRANK TURNER e JAIME WYAT

