COURTNEY MARIE ANDREWS: guarda le foto del concerto di Milano

Foto di Pamela Rovaris

Arriva finalmente a Milano la voce calda e avvolgente di Courtney Marie Andrews, che col suo ultimo album Old Flowers (Fat Possum Records/Loose, 2020) ha ottenuto una nomination alla 63esima edizione dei Grammy Awards nella categoria Best Americana Album.

Originaria di Phoenix, Arizona, Courtney Marie Andrews inizia a suonare la chitarra e a comporre all’età di 13 anni, e ad esibirsi a 15. Nel 2009 il frontman dei Jimmy Eat World, Jim Adkins, le chiede di unirsi alla band sul palco per cantare una pezzo dei Wilco, You and I, e l’anno successivo il rapporto si rafforza ulteriormente: la voce di Courtney compare in cinque tracce dell’album Invented (DGC/Interscope, 2010) e la giovanissima cantautrice prende parte al tour della formazione come corista e tastierista. A partire dal 2011 entra a far parte della band di Damien Jurado e poi in quella della star belga Milow.

