VOINA: parte il 1° marzo il nuovo “Kintsugi Tour”

KINTSUGI è il nuovo album dei VOINA, da venerdì 23 febbraio per V4V Records (edizioni Sony/ATV Music Publishing). Il disco sarà disponibile anche in vinile in due colorazioni, oro e nero, in edizione limitata. A marzo parte inoltre il KINTSUGI TOUR, che li vedrà impegnati sui palchi dei club della penisola.

Questo disco è un inno alla disfatta e all’infinita voglia di continuare ostinatamente a risorgere. Un inno alle sfide quotidiane, un inno ai Voina che da più di dieci anni si infrangono contro questo strano mondo e ogni volta rimettono insieme i pezzi sapendo che alla fine sono proprio le crepe a far entrare la luce.

KINTSUGI è il quarto disco in studio dei VOINA e, come ogni loro disco, rischia inesorabilmente di essere l’ultimo. Ancora una volta la band raccoglie i cocci della propria esistenza e riassembla tutto glorificandone le disfatte, da qui la metafora della pratica giapponese kintsugi, e lasciando ammirare i segni del tempo e della maturità raggiunta sui propri inciampi, errori e dolori.

“Rincollare le cose rotte.

Rincollarle anche quando ti dicono che forse non ha più senso farlo, che le cose vecchie vanno tenute in soffitta insieme ai ricordi e le cose dimenticate.

Rincollare le cose rotte.

Rincollarle anche quando i pezzi si fanno sempre più piccoli, e ogni nuova incrinatura allarga quella precedente.

Rincollare le cose rotte.

Rincollarle contro il tempo, la memoria, contro gli impegni della vita tutti i giorni.”

Da marzo 2024 i VOINA saranno in tour per presentare il nuovo disco, a cura di Tube Agency

KINTSUGI TOUR

01.03 – Scumm, Pescara NEW

02.03 – Scumm, Pescara SOLD OUT

07.03 – Arci Bellezza, Milano

08.03 – Covo Club, Bologna

15.03 – Rockish c/o Spazio211, Torino

16.03 – Capanno Blackout, Prato

23.03 – Febbra Rock c/o Wishlist, Roma

30.03 – Sound Music Club, Frattamaggiore (NA)

05.04 – Magma, Tolentino (MC)

I VOINA vengono dalla tundra della provincia abruzzese. Irrequieti per diritto di nascita, parlano di serate storte, di hangover stellari, di amori sporchi e strade vuote. Storie del bar sotto casa per scappare dal bar sotto casa.