CALIBRO 35: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto allo Spazio Polaresco

Foto di Andrea Ripamonti

A più di un anno dall’uscita di MOMENTUM, l’acclamato ultimo album dei CALIBRO 35, la band formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Luca Cavina, Fabio Rondanini e Tommaso Colliva, annunciano il loro ritorno discografico e sui palchi.

Eccoci quindi alla tappa Bergamasca in quel dello Spazio Polaresco dove i Calibro portano una scalletta completa e uno show che, se pur iniziato sotto qualche goccia, è stato tanto atteso dai fan che non si sono fatti intimorire dal maltempo.

“MOMENTUM – raccontano i CALIBRO 35 – uscito a gennaio 2020, è stato una riflessione sulla contemporaneità della musica suonata nel mondo attuale, nata dalla voglia di mordere il presente dopo anni di riflessione e studio del passato per farlo proprio. Iniziò il tour e c’erano i più rosei presagi quando tutto il mondo si interruppe, più di venti concerti già previsti furono cancellati e cadde il silenzio. Adesso POST MOMENTUM EP è il primo passo verso i futuri possibili, riprendendo in mano il percorso con cinque nuovi brani: tre completamente inediti e due versioni rivisitate di brani del disco”

CALIBRO 35: scaletta del concerto allo Spazio Polaresco di Bergamo

Digi Tails

Faster Faster!

Death of Storytelling

SuperStudio

Western Funk

Glory-Fake-Nation

Stan Lee

Automata

Being Robot Is Awesome

Thrust Force

Universe of 10 Dimensions

Fail It Till You Make It

4×4

Space

CLBR 35

Black Moon

Ungwana Bay Launch Complex

One Nation Under a Format / Trafelato

Tom Down

Giulia

Bovisa