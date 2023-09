CALIBRO 35: continua nei club il “Nouvelles Aventures On Tour”

I CALIBRO 35 – la band formata da Tommaso Colliva, Fabio Rondanini, Massimo Martellotta ed Enrico Gabrielli – proseguono il loro viaggio live con NOUVELLES AVENTURES ON TOUR, con cui stanno presentando l’omonimo album uscito a maggio 2023, NOUVELLES AVENTURES.

Il tour, prodotto e organizzato da Vertigo, li ha portati nei mesi scorsi a calcare i palchi dei principali festival italiani ed europei (tra cui il Primavera Sound di Barcellona, l’Off Festival di Cracovia e Paredes De Coura in Portogallo) e si arricchisce a settembre e ottobre di nuove date, che riporteranno i CALIBRO 35 anche nei club.

In scaletta, oltre ad alcuni estratti dal repertorio quindicennale della band, il nuovo album NOUVELLES AVENTURES, disponibile per Virgin Music LAS (Universal Music Italia) in formato CD, vinile e su tutte le piattaforme digitali.

Dopo l’esperienza di Scacco al Maestro, due dischi dedicati alla straordinaria opera di Ennio Morricone, portati in tour con Calibro 35 Plays Morricone, e della colonna sonora originale della serie campione di ascolti Blanca, in onda su Rai 1, per i CALIBRO 35 era finalmente arrivato il momento di tornare a fare musica propria.

Tra colonne sonore, progetti speciali, dischi con formazioni allargate ed esplorazioni musicali diversificate NOUVELLE AVENTURES è un disco come i CALIBRO 35 non ne facevano da un po’.

Un disco che vede il gruppo utilizzare a pieno le risorse coltivate, affinate e arricchite negli anni per tornare a fare “la musica dei Calibro”; quel miscuglio strumentale di funk, rock progressivo, jazz alternativo e musica cinematica ad ampio spettro con cui il pubblico ha imparato a conoscerli in questi quindici anni di carriera.

I CALIBRO 35 sono non a caso una super band di musicisti che hanno collaborato negli anni con artisti della portata di Iggy Pop, Rokia Traoré, Muse, Stewart Copeland, Afterhours, Diodato e decine di altri progetti.

È proprio in contrapposizione a questa quotidianità del “fare musica” anche artigianalmente che nasce l’esigenza del chiudersi in studio, suonare per il semplice gusto di farlo e vedere cosa esce fuori, senza avere un committente o un altro progetto artistico da sposare. Solamente la voglia di confrontarsi e aggiornare un progetto dall’immaginario molto chiaro e definito come CALIBRO 35 con i risultati delle proprie ricerche personali e delle esperienze condivise. Almeno per una settimana.

È quello che è successo a Napoli, dove la band, insieme al bassista Roberto Dragonetti, ha deciso di registrare NOUVELLES AVENTURES negli studi dell’Auditorium Novecento, prima sala di registrazione in Italia. Il risultato è un insieme di avventure sonore straordinarie, di cui tutti i membri della band, non esistendo un frontman nei CALIBRO 35, sono protagonisti.

NOUVELLES AVENTURES ON TOUR

24 settembre Nu Arts and Community 2023 – Novara

30 settembre Mercurio Festival – Palermo

4 ottobre Monk – Roma

5 ottobre Monk – Roma

22 ottobre ArtigianaToff – Pinerolo (TO)

23 ottobre Jazz Mi @ Alcatraz Milano – Milano