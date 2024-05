ANTONIO’S REVENGE: guarda in anteprima il video “Fear Year”

Dopo l’uscita dell’album “All Under Control” la band bresciana Antonio’s Revenge è pronta a fare il suo ritorno sulle scene musicali con il lancio del nuovo singolo “Fear Year” (Senza Dubbi / Believe), in uscita venerdì 10 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il brano anticipa “Kill a Miracle”, il nuovo album della band la cui uscita è prevista per l’autunno.

Caratterizzato da un sound che fonde il rock americano con il britpop, Fear Year è stato interamente registrato negli studi degli Antonio’s Revenge e successivamente mixato e masterizzato da Dan Konopka, celebre batterista degli OK GO, presso il rinomato Siren Sound Recorders and Mixers di Los Angeles.

Fear Year

“Fear year” offre un’esperienza sonora coinvolgente che cattura l’essenza dell’istinto umano di fronte all’avversità. Il testo, guidato da una potente narrazione emotiva, esplora il tema della resilienza di fronte alla paura e all’incertezza. Come affermano gli stessi Antonio’s Revenge: “Quando all’improvviso ogni cosa sembra diventare ostile, ogni parola inutile ed ogni azione vana, l’istinto spinge la nostra forza di volontà a resettare la mente perché possa tornare ad essere di nuovo leggera e libera».

Con “Fear year”, gli Antonio’s Revenge dimostrano ancora una volta la loro capacità di combinare l’energia del rock con testi ricchi di significato, creando un’esperienza musicale che risuona con l’ascoltatore.

https://www.instagram.com/antoniosrevenge/

https://www.facebook.com/arevenge

ANTONIO’S REVENGE

La band bresciana Antonio’s Revenge, formata da Giovanni Boscaini al basso e Alessandro Razzi alla voce e chitarra, nasce con l’idea di mescolare il brit-pop con il rock americano, influenzati dalla scena rock italiana di riferimento. Ispirati da gruppi come Travis, Stereophonics, Foo Fighters e Pearl Jam, creano brani come Lies No Longer, Better Than Myself e Little Heaven’s Hell. Con il passare del tempo e il rinnovamento della formazione, la band si evolve, portando alla produzione di nuovi pezzi come Times Square Lights, Weather Man, Buy Me A Friend e Reach You, dedicata a un amico scomparso prematuramente nel 2008. La band si esibisce in numerose date live, acquisendo maggiore consapevolezza e impatto sonoro, anche grazie alla collaborazione con Fausto Zanardelli “Edipo” (oggi ComaCose) alle tastiere e alle percussioni. Nel 2011, viene pubblicato il loro primo EP acustico “Times Square Lights”, registrato presso gli studi Produzioni Dada di Salò (Bs). Il brano “Better Than Myself” viene incluso nella compilation “Riot on Sunset vol.26” dell’etichetta californiana “272 Records”. Nel 2013, viene pubblicata la prima versione del singolo autoprodotto “The Kids!”, utilizzato come sigla per una trasmissione radio locale. Successivamente, la band ritorna in studio per lavorare al loro primo album in versione elettrica, con Pedro Perini alla batteria. Nel 2016, esce il primo singolo “Better Than Myself” estratto dall’album “All Under Control”, seguito dall’uscita dell’intero disco. Nicola Zavanella si unisce alla band come chitarrista solista nel 2017. Nel 2023, la band inizia le registrazioni per il nuovo album “Kill a Miracle”, che si contraddistingue per una nuova direzione musicale mantenendo lo stile caratteristico degli Antonio’s Revenge.