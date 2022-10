Provate a descrivere Franco Battiato con una parola: è impossibile. Non solo è complicato per la miriade di aggettivi che ci verrebbe spontaneo elencare, ma anche perché è impensabile racchiuderlo in un unica sfera. Nel corso della sua carriera Battiato non ha fatto altro che guardare avanti, esplorando con il suo cantautorato piu mondi possibili. L’ artista è scomparso il 18 maggio del 2021 e dall’estate 2022 ha un libro che ripercorre in maniera puntuale le piu importanti tappe della sua carriera, un lavoro che Andrea Scanzi ha svolto con dedizione assoluta.

“E ti vengo a cercare. Voli imprevedibili ed ascese velocissime di Franco Battiato” edito PaperFirst, ci accompagna negli universi del cantautore che, impegnato in piu fasi, ha saputo comunicare con la musica pop, sperimentale, classica e rock, tenendo sempre la porta aperta verso tutto ciò che incontrava. Un maestro della musica italiana, anche se come ci racconta l’autore del libro, Battiato non si fermò certo solo alla musica. La storia viene raccontata partendo da quello che fu senza dubbio un atto di coraggio di Battiato, viene evidenziato infatti quanto “Shock in my town” del 1998 rappresenti un atto di totale libertà espressiva di un artista che piu che preoccuparsi del successo (ormai stabile), decise di ascoltare la propria indole, la sua necessità di non accontentarsi mai.

Quello che piu di tutto Andrea Scanzi con il suo libro vuole comunicarci sembra essere proprio questo: Battiato non si fermava mai, non era nella sua etica adagiarsi e sentirsi arrivato al punto finale. La sua era una tecnica di vita e ciò che piu affascina è che, qualsiasi cosa facesse, non cadeva mai nelle banalità.

Sappiamo bene che l’autore di questo libro non è di certo la prima volta che parla e scrive di musica, in lui esiste un background artistico spiccato ed evidente ed è nota la sua sintonia con l’arte di Giorgio Gaber, legame che gli sarà caro anche in “E ti vengo a cercare” quando ci regala alcune curiosità circa il rapporto che intercorreva tra Gaber e Battiato. Due artisti apparentemente lontani in alcuni casi ma altrettanto vicini in altre circostanze.

‌Non è facile per niente addentrarsi nello spazio artistico di un uomo come Battiato ma la verità è che questo libro riesce a cogliere con rispetto i tratti fondamentali del protagonista e per fare un ritratto così ci vuole passione e sopratutto è necessario individuare lo stile giusto per poter fare arrivare il più possibile il messaggio. Qui entra in gioco la semplicità, quella semplicità che però è densa di profondità. Alcune canzoni di Battiato potrebbero sembrare per qualcuno delle “canzonette” quando invece sono quasi dei mini trattati di filosofia. Quello che Scanzi ha fatto con il suo libro è stato rendere accessibile e scorrevole il piu possibile la lettura di un artista non certo elementare.

Compra il libro a questo link > https://amzn.to/3UTyYuW