Josh Homme si deve operare: i Queens of the Stone Age cancellano tutti i concerti fino a fine Luglio

I Queens of the Stone Age hanno annunciato che il leader e cantante Josh Homme deve tornare negli Stati Uniti per essere operato e per questo le date del tour europeo fino a fine Luglio sono cancellate.

I problemi degli scorsi giorni, con la cancellazione del concerto ad AMA Music Festival, evidentemente non si sono risolti. Il cantante aveva invece stretto i denti per regalare il concerto ai 18.000 presenti agli I-Days Milano 2024, che vi abbiamo raccontato qui.

Per adesso restano invece confermati i concerti da Agosto in poi, a partire dal WAY OUT WEST FESTIVAL previsto l’8 agosto a Göteborg (Svezia).

Auguriamo a Josh una pronta guarigione!

I QOTSA sono dispiaciuti di annunciare che Josh Homme deve tornare immediatamente negli Stati Uniti per un intervento chirurgico d’emergenza.

È stato fatto tutto il possibile per andare avanti e suonare per voi, ma non è più un’opzione continuare.