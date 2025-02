STEREOPHONICS: a fine agosto in concerto a Romano D’Ezzelino (con Franz Ferdinand) e Roma

Gli Stereophonics annunciano due nuovi appuntamenti in Italia nel 2025, oltre alla data di mercoledì 14 maggio 2025 all’Alcatraz di Milano (sold out), aggiungono due nuovi show italiani giovedì 28 agosto 2025 a Romano D’Ezzellino (VI), Villa Ca’ Cornaro per l’AMA Music Festival co-headliner con i Franz Ferdinand e venerdì 29 agosto 2025 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Cavea di Roma. Inoltre, la band svela la data di uscita del nuovo album: “Make ‘em laugh, Make ‘em cry, Make ‘em wait” uscirà venerdì 25 aprile 2025.

Biglietti in vendita:

su Ticketone > https://tidd.ly/3NJHkTw

su Vivaticket > https://tidd.ly/3QnzZKv

oppure > ticketmasteritalia.46uy.net/4PZk0M

Gli Stereophonics, una delle band più longeve e amate del Regno Unito, intraprenderanno il loro più grande tour di sempre nell’estate del 2025. L’estate 2025 promette di essere un viaggio attraverso l’incredibile carriera della band, senza lasciare indietro nessuna hit.

Kelly ha dichiarato: “Essere di nuovo in tour con i miei migliori amici, suonare tutti i successi del catalogo di questa band, per la gente in enormi raduni all’aperto per tutta l’estate del 2025 mi rende così eccitato, dovremmo fare un nuovo album…oh aspetta…l’abbiamo già fatto! Ci vediamo lì per altri bei momenti….TUNE!!! TUNE!!! TUNE!!!”

Questo nuovissimo tour estivo vedrà la band esibirsi con i successi del suo vasto catalogo, tra cui “Dakota”, “Have A Nice Day”, “Maybe Tomorrow”, “C’est La Vie”, “A Thousand Trees”, insieme ai brani del nuovo album in studio “Make ‘em Laugh, Make ’em Cry, Make ‘em Wait” in uscita venerdì 25 aprile 2025 via EMI. Gli Stereophonics hanno sviluppato un successo duraturo e un legame profondo con il loro pubblico come pochi altri. I loro successi includono 8 album numero 1 nel Regno Unito, 12 album nella top 10 del Regno Unito, 11 singoli nella top 10 del Regno Unito, tra cui il singolo numero 1 nel Regno Unito “Dakota”. Il gruppo ha venduto oltre 10 milioni di album, 1,5 miliardi di stream globali e ha ottenuto 5 nomination ai BRIT Award e 1 vittoria ai BRIT Award.

STEREOPHONICS

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2025 – MILANO – ALCATRAZ – SOLD OUT

GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025 – ROMANO D’EZZELINO (VICENZA), AMA MUSIC FESTIVAL – VILLA CA’ CORNARO CO-HEADLINER CON FRANZ FERDINAND

VENERDÌ 29 AGOSTO 2025 – ROMA, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE – CAVE

I biglietti saranno disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 11.00 di giovedì 20 febbraio. La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 11.00 di venerdì 21 febbraio.