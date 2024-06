MINISTRI: è uscito “Live @ MI AMI Festival”, il primo disco live del trio

A quasi un mese dalla loro esibizione sull’iconica collinetta del MI AMI Festival, lo scorso 25 maggio, i Ministri pubblicano il loro primo disco dal vivo, “Live @ MI AMI Festival” (Nigiri/Sony Music Italy): 6 pezzi scelti all’interno di una scaletta serrata, un EP che raccoglie alcuni dei brani più apprezzati del trio, nella loro versione live.

A 17 anni dal loro esordio al festival più importante per la musica indipendente italiana, il trio milanese ha nuovamente incendiato il palco del MI AMI. Come regalo ai fan che hanno sfidato la pioggia al Circolo Magnolia, cantando e pogando nel fango, e a quelli che da anni chiedono un album live, i Ministri hanno deciso di pubblicare un estratto del loro concerto in questo nuovo EP.

“Questo disco dal vivo nemmeno era in programma, ma quando abbiamo scoperto che qualcuno aveva registrato una parte del concerto abbiamo pensato che fosse la serata e il palco giusto da ricordare. ‘Live @ MI AMI Festival’ è un EP di 6 pezzi, suonato in trio e cantato da un’intera collina. Sarà anche il primo live registrato ad un festival che ha scritto molte pagine della musica italiana in questi ultimi anni – e siamo felici di aver scritto la prima pagina di un nuovo capitolo.” (Ministri)

I sei pezzi scelti raccontano la serata memorabile del Circolo Magnolia, una scaletta fittissima davanti a un pubblico indomabile nonostante il fango e la pioggia: l’EP racchiude il brano di recente pubblicazione, “Il peruviano”, e diversi estratti dagli album con cui l’iconico trio ha scritto una pagina di storia dell’alternative rock italiano, da “Tempi Bui” a “Per Un Passato Migliore”, da “I Soldi Sono Finiti” a “Fidatevi”.

A proposito di questo EP, Carlo Pastore, direttore artistico del MI AMI Festival, commenta: “Il concerto dei Ministri in Collinetta al MI AMI 2024 è arrivato in maniera spontanea e senza alcun tipo di strategia pregressa. L’amore e l’intensità con cui Fede, Divi e Michi hanno onorato l’headline slot di sabato 25 maggio è la dimostrazione che certi percorsi professionali possono ancora essere umani, e certi percorsi umani migliorano quelli professionali. La voglia di dimostrare di essere la miglior rock band italiana – peraltro riuscendoci – è stata esaltata dalla inesauribile pioggia primaverile milanese, con un fango pazzesco che non ha minimamente stoppato le migliaia di persone nel pubblico dal pogare e godersi ogni singolo minuto di un concerto ormai già storico. Il fatto che altrettanto spontaneamente i Ministri e Gianrico abbiano deciso di fermare quel giorno per sempre incidendo il primo EP “Live @ MI AMI Festival” della nostra storia ci rende orgogliosi di essere non solo promoter, ma anche loro estimatori e amici. Spingere!”