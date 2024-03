JOHN CARPENTER con Cody Carpenter e Daniel Davies: esce il 3 maggio il nuovo “Lost Themes IV: Noir”

JOHN CARPENTER, con la collaborazione di CODY CARPENTER & DANIEL DAVIES, presentano il nuovo ‘Lost Themes IV: Noir’, in uscita il 3 Maggio per Sacred Bones.

Guarda il video di ‘My Name is Death’, con la partecipazione in veste di attrici delle indie-star Natalie Mering (Weyes Blood), Staz Lindes (The Paranoyds) e Misha Lindes (SadGirl).

John Carpenter nel corso della sua carriera ha rivoluzionato i canoni del cinema contemporaneo, diventando l’autore horror più importante della sua generazione, e il modo di comporre musica utilizzando synth e atmosfere cupe, scrivendo e suonando le leggendarie colonne sonore dei suoi capolavori.

‘Lost Themes IV: Noir’ è il quarto capitolo della sua carriera discografica iniziata nel 2015 con la newyorkese Sacred Bones e continuata in compagnia del figlio Cody e di Daniel Davies.

Sono passati dieci anni da quando John Carpenter registrò il materiale che sarebbe diventato ‘Lost Themes’, debutto solista di musica non cinematografica. Quei brani vibranti e guidati dai synth di John Carpenter, in collaborazione con il figlio Cody Carpenter e il figlioccio Daniel Davies, hanno dato il via a una rinascita musicale per il pionieristico compositore e regista americano.

Negli anni successivi, Carpenter, Carpenter e Davies hanno pubblicato quasi una dozzina di progetti musicali, tra cui una crescente libreria di album in studio e le colonne sonore per la nuova trilogia di Halloween di David Gordon Green. Con ‘Lost Themes IV: Noir’, hanno fatto nuovamente centro, questa volta traendo ispirazione dalla ricca storia del genere cinematografico noir.