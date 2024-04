FONTAINES D.C.: esce il 23 agosto il quarto album “Romance”

Oggi i Fontaines D.C. annunciano i dettagli del loro atteso quarto album, ROMANCE, in uscita il 23 agosto via XL Recordings. ROMANCE è il primo album della band con il produttore James Ford ed è senza dubbio il loro disco più sicuro, originale e sonicamente avventuroso. Il nuovo album della band di Dublino, che adesso vive a Londra, si inserisce nella scia del successo dell’acclamato album del 2022, Skinty Fia, che è entrato al numero #1 nelle classifiche britanniche e irlandesi e ha visto la band ricevere una serie di riconoscimenti, tra cui quello di “International Group of the Year” ai BRIT Awards 2023.

L’ultima evoluzione creativa dei Fontaines D.C. è il singolo “Starburster“. Ispirato da un attacco di panico che il cantante Grian Chatten ha avuto nella stazione londinese di St Pancras, la canzone è punteggiata da bruschi respiri feroci. Il brano è accompagnato da un video musicale del regista Aube Perrie (Megan Thee Stallion, Harry Styles, The Hives) che cattura l’intensità catartica della canzone con un effetto brillante.

Romance

ROMANCE è il disco più ambizioso dei Fontaines D.C e le sue 11 tracce raccolgono le idee maturate tra i membri della band – Grian Chatten (voce), Carlos O’Connell (chitarra), Conor Curley (chitarra), Conor Deegan (basso) e Tom Coll (batteria) – da quando hanno pubblicato Skinty Fia nel 2022. Queste idee si sono cristallizzate durante il tour negli Stati Uniti e in Messico con gli Arctic Monkeys, in cui i cinque membri della band hanno condiviso musica e trovato una connessione con artisti che si sono costruiti i loro mondi creativi: l’attitudine e l’estetica di artisti come Shygirl e Sega Bodega, la sfacciata palette sonora dell’hip hop e dell’heavy metal, Mos Def, A$AP Ferg, OutKast e Korn. Hanno avuto tempo libero per farsi delle idee più precise di come potrebbe essere la loro musica del futuro: O’Connell è andato a La Mancia in Spagna ed è diventato padre, Chatten ha trascorso del tempo a Los Angeles e Deegan a Parigi. Hanno messo radici più profonde a Londra. Ciascun membro ha trascorso il tempo a spingersi oltre i propri confini, sperimentando riff, progressioni di accordi e riferimenti testuali lontani, senza però l’intenzione di registrare un disco. Dopo aver concluso il tour in US nell’autunno del 2023, hanno trascorso un mese a scrivere di nuovo insieme, tre settimane di pre-produzione in uno studio a nord di Londra e un mese in un castello vicino a Parigi, dormendo tra l’attrezzatura dello studio, completamente immersi.



A proposito del titolo dell’album, Conor Deegan dice: “Abbiamo sempre avuto questo senso di idealismo e romanticismo. Ogni album si allontana sempre di più dall’osservare questo aspetto attraverso la lente dell’Irlanda: in Dogrel (l’album di debutto nominato al Mercury Prize) era diretto, il secondo album (A Hero’s Death, nominato ai GRAMMY) parla di questo distacco, mentre il terzo (Skinty Fia) parla dell’irlandesità dislocata nella diaspora. Ora cerchiamo di capire dove e in cos’altro c’è da essere romantici”.



Parlando del tema dell’album, Chatten ricorda l’anime Akira di Katsuhiro Ôtomo, dove le scintille dell’amore si sviluppano nonostante il vortice di degrado tecnologico e corruzione politica che circonda i personaggi. “Sono affascinato da questo tema: innamorarsi alla fine del mondo”, dice. “L’album parla del proteggere quella piccola fiamma. Più si avvicina la catastrofe, più diventa preziosa”, mentre O’Connell aggiunge: “Questo disco parla di decidere cosa sia la fantasia: il mondo tangibile o quello che si vive nella propria mente. Cosa rappresenta di più la realtà? Per noi è una questione quasi spirituale”.



L’evoluzione sonora della band, che ha mostrato i denti nei primi dischi con una sensibilità punk antagonista, è un’ascesa verso break più grunge, elettronica distopica, percussioni hip-hop e texture sognanti alla Slowdive che potrebbero sorprendere i fan. I tocchi shoegaze emersi per la prima volta su Skinty Fia si dispiegano su ROMANCE come un livido porpora. Ma qualsiasi “estetica retrò”, come la descrive Chatten, viene lasciata alle spalle. Riflettendo sull’imminente uscita, Chatten dice: “In questo disco diciamo cose che volevamo dire da molto tempo. Non mi sento mai come se fosse finita, ma è bello sentirsi più leggeri”.



ROMANCE, il primo album della band su XL Recordings, sarà presentato in un tour mondiale che inizierà quest’estate, con tappe ai festival di Glastonbury, Reading & Leeds e due date italiane il 23 giugno al festival La Prima Estate al Lido Di Camaiore (LU) e il 25 giugno al Rock In Roma, all’Auditorium Parco Della Musica.