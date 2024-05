DEEP PURPLE: guarda il video di “Portable Door” che anticipa il nuovo album

I Deep Purple, dopo l’annuncio del loro nuovo album in studio “=1”, pubblicano oggi il primo singolo, “Portable Door”. Prodotto dall’agenzia berlinese Mutter & Vater e diretto da Leo Feimer, il video mostra i Deep Purple sullo sfondo dell’artwork del nuovo album, catturando l’essenza della band mentre suonano e si esibiscono insieme.

Questo luglio i Deep Purple conquisteranno l’Italia per due incredibili date a Roma e Marostica, biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3u5YbcA

Deep Purple

La band è accreditata come uno dei principali fondatori dell’hard rock e ha costantemente allargato i confini della propria musica. A guidare il gruppo il leggendario Ian Gillan, la cui voce ha definito generazioni intere, accompagnato dal maestro bassista Roger Glover, il potente batterista Ian Paice, e il maestro delle tastiere Don Airey. Questo è il primo album della band con l’eccezionale chitarrista Simon McBride, che si è inserito perfettamente quando il membro di lunga data Steve Morse ha lasciato per motivi personali. Dal 2022, Simon suona davanti al pubblico della band che conta più di mezzo milione di persone.

Ma i Deep Purple sono più che i loro membri e ‘=1’ rappresenta l’essenza e l’attitudine della loro reincarnazione anni ’70, forse più di qualsiasi altro album recente. Con il leggendario Bob Ezrin ancora una volta alla produzione, il disco evoca il suono classico della band pioniera, senza fare affidamento sulla nostalgia.

Il titolo enigmatico ‘=1’ simboleggia l’idea che in un mondo sempre più complesso, tutto alla fine si semplifica in un’unica uniformata essenza. Tutto equivale a uno.

Il suo significato completo sarà rivelato nelle prossime settimane, assieme alla copertina che a sua volta gioca un ruolo importante.



Questi sono i Deep Purple al loro apice, con tre album consecutivi alle spalle al N.1 e una nuova energia rigenerante che li spinge ad andare avanti, “Now WHAT?!” (2013), “inFinite” (2017) e “Whoosh!” (2020) hanno venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo, rendendo i Deep Purple uno dei gruppi rock di maggior successo attualmente in attività. L’ultimo album in studio, “Whoosh!”, ha raggiunto il numero 1 nelle classifiche degli album in 7 paesi ed è entrato nella top 10 in altri 12.

=1, il nuovo album

‘=1’ verrà rilasciato il 19 luglio tramite earMUSIC come CD+DVD Ltd. (Digipak), CD (Jewelcase), 2LP Gatefold (nero, 180g), 2LP Gatefold viola Ltd. (180g), 2LP trasparente cristallo Ltd. (180g) e Box Set Ltd. (CD+DVD Digipak, 2LP nero Gatefold, 3 edizioni esclusive in vinile da 10 pollici con registrazioni dal vivo del tour 2022 dei Deep Purple, T-shirt da collezione esclusiva, 2 plettri esclusivi, 1 stampa artistica esclusiva, 1 laccetto esclusivo, e la possibilità di vincere un Biglietto Gold che dà accesso a tutti gli spettacoli del tour “=1 MORE TIME” dei Deep Purple). Tutti gli LP includono un ricco booklet di 12 pagine in formato vinile. Il DVD bonus presenta il documentario di circa 60 minuti ‘Access All Areas’ che accompagna i Deep Purple dietro le quinte del tour, offrendo uno sguardo esclusivo dietro le scene. Altri articoli esclusivi sono disponibili tramite il negozio ufficiale dell’album (LINK): 2LP Picture Disc Ltd., cassetta Ltd., tela strettamente limitata firmata da tutti i membri della band – limitata a solo 150 pezzi e vari altri articoli di merchandising.

DEEP PURPLE

10 luglio 2024 – Rock In Roma

Cavea Auditorium Parco della Musica

11 luglio 2024 – Marostica (VI)

Marostica Summer Festival (Piazza Castello)

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3u5YbcA

Prezzo dei biglietti: a partire da € 50 + d.p.