DEEP PURPLE a Luglio in concerto a Roma e Marostica (Vicenza)

DEEP PURPLE torneranno in Italia anche la prossima estate. Ian Paice, Roger Glover, Ian Gillan, Don Airey e Simon McBride saranno nuovamente in tour per suonare i classici che li hanno resi immortali presso il grande pubblico.

Con i classici che li hanno resi immortali, i Deep Purple tornano in Italia con uno show imperdibile. Considerati tra i pionieri dell’heavy metal, ma soprattutto una delle maggiori band hard rock del mondo, calcano le scene della musica da oltre mezzo secolo. Il loro debutto ufficiale risale al 1968 con la pubblicazione di Shades of Deep Purple, primo disco in studio lanciato dal fortunatissimo singolo “Hush”. Tra gli anni ’70 e ’80 vivono il periodo di maggior successo commerciale e creativo grazie a pezzi memorabili come “Speed King”, “Child in Time”, “Strange Kind of Woman”, “Smock on the Water”, “Burn” e “Perfect Strangers”.

DEEP PURPLE

10 luglio 2024 – Rock In Roma

Cavea Auditorium Parco della Musica

11 luglio 2024 – Marostica (VI)

Marostica Summer Festival (Piazza Castello)

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3u5YbcA

Prezzo dei biglietti: a partire da € 50 + d.p.