TREMONTI in concerto il 27 gennaio 2025 a Milano per presentare il nuovo album “The End Will Show Us How”

MARK TREMONTI torna in Italia con la sua band solista per presentare ai fan il nuovo disco “The End Will Show Us How”.

Il concerto dei TREMONTI si terrà il 27 gennaio 2025 ai Magazzini Generali di Milano. In apertura si esibirà un’altra band che sarà prossimamente annunciata.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3WVR80O

In tour insieme a Mark ci saranno Eric Friedman, che collabora con Mark da oltre vent’anni (precisamente dai tempi in cui suonava la chitarra nei Submersed), il bassista Tanner Keegan e il batterista Ryan Bennett.

“The End Will Show Us How” è il titolo del sesto album che l’affermato chitarrista di Creed e Alter Bridge pubblicherà con il moniker TREMONTI su etichetta Napalm Records il 10 gennaio 2025.

TREMONTI – The End Will Show Us How Tour 2025

Gennaio

14 – Hamburg, DE – Gruenspan

16 – Stockholm, SE – Debaser

17 – Oslo, NO – John Dee

19 – Copenhagen, DK – Lille Vega

20 – Berlin, DE – Columbia Theater

21 – Prague, CZ – Palac Akropolis

23 – Krakow, PL – Hype Park

25 – Zurich, CH – Komplex 457

27 – Milan, IT – Magazzini Generali

28 – Vienna, AT – Szene

30 – Munich, DE – Technikum

31 – Frankfurt, DE – Zoom

Febbraio

01 – Cologne, DE – Kantine

02 – Amsterdam, NL – Melkweg

03 – Tilburg, NL – O13

05 – Bristol, GB – Academy

06 – Glasgow,GB – SWG3 Galvanizers

07 – Belfast, GB – Limelight 1

09 – Dublin, IE – Academy

11 – Birmingham, GB – Institute 1

13 – Manchester, GB – O2 Ritz

14 – London, GB – O2 Kentish Town Forum

16 – Paris, FR – Alhambra

