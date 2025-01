Tremonti - The End Will Show Us How

MARK TREMONTI torna a breve in Italia con la sua band solista per presentare ai fan il nuovo disco “The End Will Show Us How”.

Il concerto dei TREMONTI si terrà ai Magazzini Generali di Milano 27 gennaio 2025 – biglietti in vendita > https://tidd.ly/3WVR80O – e cogliamo l’occasione parlarvi dell’ultimo album pubblicato.

The End Will Show Us How, la recensione

Mark Tremonti, chitarrista e compositore degli Alter Bridge, non sembra conoscere pause creative. Il 10 gennaio 2025 ha pubblicato il suo sesto album solista, “The End Will Show Us How“, che offre una dose consistente di sonorità metalliche.

Il disco raggiunge i suoi picchi più intensi in brani come “One More Time“, caratterizzato da un’apertura con chitarre che ricordano il crepitio di una mitragliatrice, per poi evolversi in melodie emotive e oscure, marchio distintivo di Tremonti. Queste tracce, forse troppo pesanti per gli Alter Bridge, superano in intensità anche i lavori dei Creed, la band post-grunge con cui Mark ha iniziato la sua carriera.

“Just Too Much” rappresenta una sintesi efficace del percorso musicale di Tremonti, combinando riff di matrice grunge raffinati in chiave metal da musicisti che padroneggiano perfettamente il loro mestiere. Tuttavia, l’album risulta particolarmente interessante quando sfida le convenzioni con momenti più introspettivi. La title track e l’opener “The Mother, The Earth And I” ne sono esempi lampanti. Nonostante testi speranzosi, si percepisce una certa oscurità, una determinazione a superare tempi difficili, che permea la musica e offre spunti di riflessione all’ascoltatore attento.

In sintesi, questo sesto album di Tremonti si presenta solido, musicalmente competente e con testi significativi, in linea con i suoi lavori precedenti. Sebbene non introduca novità sostanziali, soddisferà sicuramente i fan che hanno apprezzato le sue produzioni passate. Sarebbe però interessante vedere questo talentuoso musicista esplorare nuove direzioni artistiche in futuro.

TREMONTI in concerto

27 gennaio 2025 – MILANO – Magazzini Generali

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3WVR80O

19:00 – Apertura porte

20:00 – Florence Black

21:00 – Tremonti