ST. VINCENT in concerto il 22 Ottobre a Milano per l’unica data italiana

A grande richiesta arriva in Italia St. Vincent con un unico appuntamento, martedì 22 ottobre 2024 al Fabrique di Milano. La musicista iconoclasta per tre volte premiata ai GRAMMY ha pubblicato il suo settimo album in studio: “All Born Screaming” è uscito il 26 aprile su Virgin Music Group.

Biglietti a questo link > ticketmasteritalia.46uy.net/5g49vD

– anteprima My Live Nation dalle 10.00 di mercoledì 26 giugno

– vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 28 giugno

In All Born Screaming, il primo album autoprodotto di St. Vincent, la Clark si mostra senza alcun tipo di filtro. In quanto unica produttrice dell’album, è riuscita a imprimere immediatamente su nastro quei suoni nati nella sua mente, nel suo cuore e tra le sue mani:

All Born Screaming è un invito a sfidare i limiti del possibile e ad oltrepassarli. Grazie anche all’aiuto di una accuratissima selezione di amici e collaboratori come Rachel Eckroth, Josh Freese, Dave Grohl, Mark Guiliana, Cate Le Bon, Justin Meldal-Johnsen, Stella Mogzawa e David Ralicke, questo nuovo lavoro è una rappresentazione assoluta della visione unica di St. Vincent.

Ne è una prova “Broken Man”, primo singolo estratto dal lato A di All Born Screaming. Il brano arriva come una valanga pronta ad abbattersi su aspettative e preconcetti e presenta l’album con una furia indiscutibile, accompagnato anche dal video girato a Philadelphia a gennaio e diretto da Alex Da Corte, i cui visual completano l’estetica del nuovo lavoro. Il video è stato appena presentato su MTV Live, mtvU e sugli spazi Paramount a Times Square.

All Born Screaming è stato prodotto da St. Vincent e mixato da Cian Riordan.

martedì 22 ottobre 2024 – Milano – Fabrique

