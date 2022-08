RAGE AGAINST THE MACHINE: annullato il tour europeo ed inglese 2022

I Rage Against the Machine hanno annullato il tour inglese ed europeo per colpa dei problemi di salute del cantante. Zack de la Rocha si era infortunato alla gamba durante la seconda data del tour, lo scorso 11 luglio a Chicago.

Secondo le indicazioni mediche Zack de la Rocha è stato informato che non potrà prendere parte alle date britanniche ed europee del tour dei Rage Against The Machine previste per agosto e settembre 2022.

I Rage Against The Machine terranno i concerti al Madison Square Garden di New York l’11, 12 e 14 agosto e poi Zack dovrà tornare a casa per il riposo e la riabilitazione. I voli, i tempi di viaggio e gli orari rigorosi nel Regno Unito e in Europa sono semplicemente troppo rischiosi per una ripresa completa.

È con grande delusione che annunciamo questa cancellazione. Siamo così dispiaciuti per tutti i nostri fan che hanno aspettato anni per vederci e speriamo di tornare presto.

Brad, Tim, Tom & Zack

Le date cancellate:

AUG-24 UK, EDINBURGH

AUG-26 UK, LEEDS

AUG-28 UK, READING

AUG-30 FRANCE, PARIS

SEPT-1 BELGIUM, ANTWERP

SEPT-3 GERMANY, HANNOVER

SEPT-5 SWITZERLAND, ZURICH

SEPT-8 SPAIN, MALAGA ANDALUCIA BIG FESTIVAL

SEPT-10 SPAIN, MADRID MAD COOL SUNSET

SEPT-13 AUSTRIA, VIENNA

SEPT-15 POLAND, KRAKÓW

SEPT-17 CROATIA, ZAGREB

SEPT-19 CZECH REPUBLIC, PRAGUE