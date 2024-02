JOHN FOGERTY in concerto il 16 Luglio al Lucca Summer Festival 2024

Lucca Summer Festival ha annunciato la partecipazione di un altro grandissimo nome della musica internazionale all’edizione 2024. Si tratta di John Fogerty, che a distanza di 15 anni dalla sua precedente partecipazione tornerà sul palco di Piazza Napoleone il 16 Luglio

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/fogerty24

Prevendite da venerdi 9 febbraio alle ore 11.00

John Fogerty è l’artista statunitense che, insieme ai Creedence Clearwater Revival (CCR) di cui fu leader, ha forgiato un suono distintivo e innovativo tutto suo, composto da blues, country, pop, rockabilly, R&B, swamp boogie e southern rock ‘n’ roll, il tutto unito dalla sua prospettiva lirica unicamente evocativa. Fogerty è un vero e proprio tesoro americano: ha vinto un Grammy ed è stato inserito nella Rock & Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame. È l’unico musicista ad essere stato inserito nella Baseball Hall of Fame per la sua canzone “Centerfield”, un punto fermo negli stadi di baseball di tutti gli US. Tra le numerose canzoni di successo di Fogerty, sia come solista che come leader dei CCR, spiccano “Centerfield”, “Proud Mary”, “Susie Q”, “Fortunate Son”, “Born on the Bayou”, “Bad Moon Rising” e “Have You Ever Seen the Rain”, insieme a molte altre.

Nel 2019, Fogerty ha festeggiato i 50 anni di carriera con un tour mondiale. Il suo spettacolo più recente, “My 50 Year Trip”, un tributo al 50° anniversario di Woodstock, presenta una raccolta di successi dei Creedence Clearwater Revival (CCR), comprese le canzoni della scaletta della sua esibizione al leggendario festival musicale di Woodstock nel 1969, tra le altre preferite dai fan.

Nel 2020 la famiglia Fogerty inizia a riunirsi nello studio di casa per suonare insieme. È così che i componenti del nucleo familiare danno vita ad una serie di video settimanali che diventano così popolari da diventare un vero e proprio album dal nome “Fogerty’s Factory”.

JOHN FOGERTY

Martedì 16 Luglio 2024 – LUCCA – Lucca Summer Festival

Piazza Napoleone

Tribuna Numerata €. 100,00 + prev.

Platea Gold €. 86,00 + prev.

Platea Numerata €. 78,00 + prev.

Platea visibilita’ ridotta €. 78,00 + prev.

Platea Numerata 2 Settore €. 69,00 + prev.

Platea visibilita’ ridotta 2 €. 69,00 + prev.

Posto in Piedi €. 60,00 + prev.