WORM UP: l’estate musicale dal 2 al 13 luglio al Teatro Dal Verme di Milano

La lunga estate calda dei concerti comincia al Teatro Dal Verme di Milano in una nuova collaborazione tra Ponderosa Music and Art e I Pomeriggi Musicali, una rassegna di preriscaldamento con i protagonisti della scena internazionale, da ascoltare in condizioni ottimali, nella sostenibile leggerezza dell’aria condizionata. E ancora dj set e concerti aperitivo con i solisti dei dell’orchestra milanese.

Si comincia il 2 luglio con Sofiane Pamart, l’enfant terrible del pianoforte tra Chopin e l’hip hop. Double bill il 3 luglio con Rhiannon Giddens, regina del folk contemporaneo, due volte Grammy Award e un premio Pulitzer e Micah P. Hinson, trovatore di intensità biblica. Il 4 luglio ci sono i Tangerine Dream, leggendari pionieri del suono cosmico tedesco. Si continua con Carla Bruni, première dame della musica francese il 6 luglio, e con Hania Rani, star della musica neoclassica, l’8 luglio. La nuova linfa vitale del jazz britannico arriva il 10 luglio con il tastierista e produttore Kamaal Williams, Il 13 luglio chiude la rassegna il Quinteto Astor Piazzolla insieme all’Orchestra I Pomeriggi Musicali in un viaggio tra i capolavori del Nuevo Tango negli arrangiamenti sinfonici del maestro argentino.



Biglietti a breve in vendita su https://tidd.ly/3w0vn6K

WORM UP 2024

Martedì 2 Luglio – ore 21:00

SOFIANE PAMART

Biglietti a partire da 25,00 a 40,00 euro + diritti di prevendita

Grazie alla sua attitudine più hip hop Sofiane Pamart ha dimostrato di saper unire in maniera efficace il mondo della composizione classica con i testi e le sonorità del rap. Fin da piccolo si dimostra un prodigio del pianoforte fino a diventare uno dei compositori classici contemporanei francesi di riferimento in tutto il mondo. In Italia arriva all’attenzione del grande pubblico grazie all’ultimo album Dreamers in collaborazione con il pilota di Formula1 Charles Leclerc.



Mercoledì 3 Luglio – ore 21:00

RHIANNON GIDDENS + MICAH P. HINSON

Biglietti a partire da 22,00 a 35,00 euro + diritti di prevendita

Da un lato Rhiannon Giddens, uno dei grandi nomi del folk americano degli ultimi quindici anni, che attraverso la sua musica ha saputo rivendicare il ruolo di africani e afrodiscendenti nella costruzione dell’identità americana. Dall’altro il menestrello texano Micah P. Hinson, la cui voce profonda e delicata arriva allo stomaco del suo pubblico servendosi di storie dai testi schietti, utilizzando parole mai banali e fortemente poetiche.

Giovedì 4 Luglio – ore 21:00

TANGERINE DREAM

Biglietti a partire da 22,00 a 35,00 euro + diritti di prevendita

Massimi rappresentanti della kosmiche musik, la straordinaria “new wave” elettronica esplosa in Germania all’alba degli anni Settanta, i Tangerine Dream possono essere senza dubbio considerati uno dei gruppi più influenti della scena elettronica; la loro musica ha avuto un enorme impatto non solo sulla musica techno e il progressive rock, ma anche sul modo di comporre le colonne sonore dei film moderni.

Sabato 6 Luglio – ore 21:00

CARLA BRUNI

Biglietti a partire da 35,00 a 50,00 euro + diritti di prevendita

La musica di Carla Bruni è un sincero abbraccio. La sensibilità, le emozioni che emergono e la composizione musicale nei suoi album testimoniano un temperamento artistico unico, mai ostentato. Attraverso il fuire delle canzoni possiamo percepire il desiderio di calma e semplicità, con la volontà di liberarsi dagli eccessi. Un’anima acustica e frammenti di melodia sono le solide fondamenta di tutti i suoi brani.

Martedì 8 Luglio – 21:00

HANIA RANI

Biglietti a partire da 22,00 a 35,00 euro + diritti di prevendita

Quello di Hania Rani è un suono che fonde l’affato classico delle produzioni pianistiche contemporanee europee e allo stesso tempo strutture reiterate e circolari; un costante dialogo tra le parti che farà la felicità degli amanti di Nils Frahm e, i cui spunti e citazioni, ricordano nomi illustri come Philip Glass o John Cage. Musica alta, musica colta ma che vuole parlare a quante più persone possibili per essere compresa, apprezzata e amata nella sua pienezza.

Mercoledì 10 Luglio – 21:00

KAMAL WILLIAMS

Biglietti a partire da 22,00 a 35,00 euro + diritti di prevendita

Kamaal Williams nasce a Londra, ma ha anche origini taiwanesi. La sua arte trova origine in una molteplicità di parole che ha urgenza di collocare a livello spaziale e culturale, geograficamente e a livello sonoro. Fondatore del duo Jazz Yussef Kamaal, con cui ha dato nuova linfa vitale al jazz britannico, nella sua carriera trova spazio anche la musica elettronica che pubblica attraverso lo pseudonimo Henry Wu.

Sabato 13 Luglio – 21:00

QUINTETO ASTOR PIAZZOLLA con ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI

Biglietti a partire da 25,00 a 40,00 euro + diritti di prevendita

Il Quinteto Astor Piazzolla si è formato nel 1998 con cinque eccezionali musicisti virtuosi che si possono unire esteticamente sotto il panorama musicale di Piazzolla e Buenos Aires, e ha vinto il Latin Grammy per il miglior album di tango del 2019. Il gruppo musicale di Astor Piazzolla fondato per la prima volta nel 1960 era un quintetto: bandoneon, violino, pianoforte, chitarra elettrica e contrabbasso.

Il gruppo, con un esigente grado di abilità virtuosistica e una ricca interpretazione artistica, ha fatto rivivere i classici così come opere meno conosciute che non hanno avuto la possibilità di essere ascoltate in tutto il mondo, permettendo al pubblico vecchio e nuovo di ottenere sia una nostalgica che nuova interpretazione del lavoro di Piazzolla. Con il Quinteto Astor Piazzolla, ci sarà l’Orchestra I Pomeriggi Musicali, organico storico fondato nel 1945 che ha segnato la cultura musicale milanese del Novecento e si appresta a festeggiare la sua 80° Stagione di attività.

