MICAH P. HINSON: sette concerti a marzo 2023 per presentare “I Lie to You”

Ponderosa Music Art è lieta di annunciare il nuovo tour europeo di Micah P. Hinson che partirà dall’Italia con la data zero il 4 marzo a Genova per presentare il suo ultimo lavoro “I Lie to You” con ben 7 concerti in tutta Italia.

04-03 Genova @ La Claque

06-03 Milano @ Arci Bellezza

07-03 Roma @ Monk

09-03 Torino @ Spazio 211

10-03 Cagliari @ Fabrik

11-03 Ravenna @ Bronson

22-03 Pesaro @ Teatro Sperimentale

Micah P. Hinson presenterà il suo ultimo lavoro “I Lie to You” in versione live accompagnato dalla sua band. L’artista mostrerà la propria storia nella trasparenza di canzoni gonfie di amore, di assenza e di rimpianto, ed è pronto a condividere con il proprio pubblico la suavoce rauca e segnata dalle intemperie unita ad una musica vera e sincera ma struggente e poco rassicurante.

Micah P. Hinson è nato da una famiglia di cattolici integralisti nella Memphis del peccato e cresciuto nell’Abilene degli evangelisti. Ancor prima di compiere vent’anni Micah ha già sperimentato gli effetti della musica e dei narcotici. Al suo debutto discografico del 2003 sono poi seguiti tre album di inediti e uno di cover, fino al suo lavoro più recente del 2018, “registrato in un giorno solo, da qualche parte in Texas”, con la meticolosità di uno sbandato, nella luce riverberante delle sue visioni. All’inizio del 2020, dopo aver pubblicato dieci album acclamati dalla critica e aver costruito una solida fanbase internazionale, Micah P. Hinson ha quasi abbandonato la sua carriera musicale, ripresa poi in mano durante la pandemia, nella quale l’artista ha approfittato del tempo libero per riflettere e ricalibrarsi.