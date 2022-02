Il Sziget Festival 2022 allarga la sua line up con la seconda tornata di artisti

Dopo aver già confermato artisti del calibro di Arctic Monkeys, Dua Lipa e Kings Of Leon, il Sziget Festival di Budapest si candida a diventare l’evento dell’anno con l’aggiunta di una seconda tornata di nomi che include: Justin Bieber, Calvin Harris, Tame Impala, Anne-Marie, Ofenbach, Sam Fender, Tourist, Folamour, Steve Aoki, Nina Kraviz, Kölsch e tanti altri.

Il festival di Budapest è più che un semplice festival musicale, il Sziget è l’Isola della Libertà – una fuga dalla vita quotidiana, dove i suoi abitanti provano una settimana di divertimento e di socializzazione – una destinazione ideale per chi punta ad una vacanza completa tra musica e avventura nella città di Budapest. Un Ferragosto da passare con ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo, in campeggio oppure in uno dei tanti alloggi prenotabili dentro e fuori dal festival.

Sono già in vendita i ticket da 3 o 6 giorni ad un prezzo promozionale (rispettivamente 195 € e 290 €, con campeggio base incluso) e varie opzioni Glamping per alloggiare. I prezzi aumenteranno il 1° marzo.

La lista dei nomi per questa edizione 2022 punta a fornire i presupposti di una ripartenza con sold out. Non è successo spesso per una questione numerica – il Sziget può ospitare oltre 100.000 spettatori al giorno -, ma è accaduto nel 2014 e per le tante giornate da tutto esaurito del 2018. Tantissimi nomi con un peso specifico imponente come Justin Bieber, Dua Lipa, Arctic Monkeys, Tame Impala, Calvin Harris e Kings of Leon ma loro sono solo il cappello di un abito cucito su misura per il festival più internazionale d’Europa, pluripremiato in questi anni e che gode di una location invidiabile sull’Isola di Óbuda, a pochissimi km dal centro di Budapest, e una programmazione non-stop divisa su 60 venue/stage per 6 giorni consecutivi.

Il Sziget Festival celebra la diversità e la multiculturalità, riunendo persone da tutto il mondo e fornendo un luogo votato alla libertà di espressione, dove gli amanti dei festival possono sperimentare una fuga dalla vita quotidiana. Molto più che i suoi headliner, il Sziget propone un programma di musica internazionale, cabaret, spettacoli teatrali, proiezioni, workshop, attività per il benessere psico-motorio, installazioni, spettacoli e arte, nonché feste in barca e molto altro sulla spiaggia dell’Isola.

SZIGET Festival 2022

10-15 Agosto 2022

Óbudai-sziget, Budapest, Hungary



JUSTIN BIEBER

ARCTIC MONKEYS

DUA LIPA

TAME IMPALA

CALVIN HARRIS

KINGS OF LEON

+++

LEWIS CAPALDI

STROMAE

ANNE-MARIE

BASTILLE

ALAN WALKER

SAM FENDER

CARIBOU

WOODKID

FKJ

JUNGLE

JON HOPKINS

SIGRID

SLOWTHAI

RONNIE FLEX & THE FAM

RILÈS

PRINCESS NOKIA

YUNG LEAN

BEABADOOBEE

CLUTCH

– – – – –

FONTAINES D.C.

INHALER

YVES TUMOR & ITS BAND

NINA KRAVIZ

KÖLSCH

SETH TROXLER

DENIS SULTA b2b MELLA DEE

BADBADNOTGOOD

SEVDALIZA

HONEY DIJON

BOB MOSES (club set)

FLOATING POINTS

NGHTMRE

ALICE MERTON

LOLA MARSH

JADE BIRD

VIAGRA BOYS

ICEAGE

BLACK HONEY

GIANT ROOKS

TOKIMONSTA

APASHE

TSHA

JOHN TALABOT

TAAHLIAH