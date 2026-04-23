FIERA MILANO LIVE: la terza edizione dal 22 maggio 2026 alla Fiera di Rho

La terza edizione di Fiera Milano Live 2026 è ormai alle porte! Le sei serate più attese dell’estate, prodotte da Vivo Concerti, tornano a rendere Fiera Milano Live uno dei luoghi simbolo della musica internazionale dell’estate 2026, ospitando grandi protagonisti della scena globale, dal 22 maggio al 19 settembre 2026 @Fiera Milano (Rho).

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4eEcV7D

La rassegna FML26 rafforza la propria vocazione internazionale con una line-up di enorme prestigio: dall’unica data italiana del tour europeo The Art Of Loving – Live di Olivia Dean al ritorno di Lewis Capaldi, che segna la sua rinascita artistica, fino ai Kings of Leon, protagonisti della scena rock globale degli ultimi vent’anni. Spazio anche ai ritmi latini con Romeo Santos e Prince Royce, per la prima volta insieme in Europa con una data unica organizzata da SFX Events e X-Urban Latin Concert SRL., e all’energia creativa di Tyler, The Creator, con uno show spettacolare in cui musica, estetica e arte visiva si fondono. A chiudere, Anyma con un’esperienza immersiva che unisce musica e tecnologia per un cartellone che conferma FML26 come punto di riferimento dei grandi artisti internazionali.

Di seguito la lineup completa:

OLIVIA DEAN 22 maggio 2026

LEWIS CAPALDI 17 giugno 2026

KINGS OF LEON 20 giugno 2026

ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE 10 luglio 2026

TYLER, THE CREATOR 25 agosto 2026

ANYMA – presents ÆDEN 19 settembre 2026

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Fiera Milano Live (FML) è una rassegna di spettacoli musicali multi-genere prodotta da Vivo Concerti, con l’obiettivo di promuovere i grandi spettacoli dei migliori artisti nazionali e internazionali della scena pop, rap, urban, dance, elettronica e indie, favorendo il divertimento responsabile e la condivisione della passione per i concerti di tutti i generi musicali.

Le prime due edizioni del 2024 e 2025 hanno visto la partecipazione di oltre 360.000 persone e 17 concerti, tra giugno, luglio e settembre. Per la terza edizione del 2026 sono in programma 6 spettacoli, tra maggio e settembre 2026, con protagonisti alcuni degli artisti del panorama internazionale più amati dal grande pubblico. L’evento si svolgerà a Cargo 1, un’area collocata nel quartiere espositivo di Fiera Milano (Rho) di 40mila metri quadrati.

Per tutte le info su trasporti e parcheggi consultare fieramilanolive.com/come-arrivare.