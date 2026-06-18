Il trionfo emotivo di LEWIS CAPALDI alla Fiera Milano Live: guarda le foto e scopri la scaletta

Foto di Claudia Mazza
Ci sono voci capaci di azzerare le distanze e far battere all’unisono migliaia di cuori, e quella di Lewis Capaldi ne è la prova assoluta.
Ieri sera, mercoledì 17 giugno 2026, la superstar scozzese ha travolto Fiera Milano Live per l’unica, attesissima data italiana del suo tour, regalando al pubblico un comeback indimenticabile, fatto di vulnerabilità, ironia e pura potenza vocale.
La rinascita con l’EP “Survive”
Il concerto milanese ha celebrato a 360° la rinascita artistica di Capaldi. Forte del successo planetario dell’EP “Survive” (il cui inno omonimo ha debuttato al numero 1 nel Regno Unito, scalzando giganti del pop globale), Lewis ha portato sul palco un perfetto equilibrio tra il passato che lo ha consacrato e il presente.
Accanto a hit storiche che hanno ridefinito le classifiche mondiali, il pubblico italiano ha potuto finalmente ascoltare dal vivo le nuove gemme dell’EP, come l’introspettiva “Something in the Heavens” e “Almost”.
Il gran finale è stato un coro immenso a cielo aperto. Con un bis da brividi affidato alla nuova hit “Survive” e all’immortale “Someone You Loved” (il brano più ascoltato di sempre nella storia dello streaming in UK), Lewis Capaldi ha salutato il pubblico italiano.
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LEWIS CAPALDI – la scaletta del concerto di Milano
Hollywood
Grace
Heavenly Kind of State of Mind
Wish You the Best
Love the Hell Out of You
Almost
Forever
Bruises
Pointless
Something in the Heavens
Leave Me Slowly
Before You Go
Fade
The Day That I Die
Hold Me While You Wait
Forget Me
Encore:
Survive
Someone You Loved