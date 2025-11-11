Connect with us

Concerti

LEWIS CAPALDI torna in Italia per una data unica il 17 Giugno 2026 alla Fiera MILANO Live

La superstar mondiale Lewis Capaldi – tra le voci più acclamate della scena pop internazionale con oltre 30 miliardi di stream totali  torna in Italia con un’unica e imperdibile data: appuntamento mercoledì 17 giugno 2026 Fiera Milano Live per uno show che si preannuncia un ritorno coinvolgente e indimenticabile.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/499QWTx

Il suo comeback sul palco è anticipato del suo prossimo EP Survivein uscita il 14 novembre.

Dopo aver conquistato il pubblico milanese nel 2023 con un concerto sold out al Forum di Milano che aveva emozionato migliaia di persone grazie alla voce potente, al carisma e alla spontaneità che lo contraddistinguono, Lewis Capaldi è pronto a tornare nel nostro Paese per un nuovo, attesissimo live. Il concerto a Fiera Milano Live si preannuncia come un evento speciale, pensato per ricreare quell’intensità che aveva reso memorabile la sua precedente esibizione. Sul palco, Capaldi porterà tutta la forza del suo repertorio musicale, unendo i brani che lo hanno consacrato come uno degli artisti principali della scena pop mondiale alle nuove canzoni del suo EP Survive. Sarà uno spettacolo che celebrerà la sua rinascita artistica, tra emozione, autenticità e la connessione unica che sa creare con il suo pubblico. 

Lewis Capaldi è tornato sulla scena con una serie di successi che ne confermano il talento e la capacità. Il ritorno di Capaldi – anticipato da singoli AlmostSurvive e Something In The Heavens e The Day That I Die – è stato accolto con entusiasmo: la canzone Survive ha debuttato al numero 1 del Regno Unito, diventando il brano più venduto nel 2025 e portando l’artista a conquistare il suo sesto numero uno e il decimo brano nelle Top 10 UK. L’artista ha presentato la nuova musica in prestigiosi programmi televisivi come The Tonight Show Starring Jimmy FallonGood Morning America e The Graham Norton Show, oltre che con una straordinaria esibizione a Glastonbury.  Il suo ultimo album, Broken By Desire To Be Heavenly Sent (2023), ha debuttato al primo posto nel Regno Unito, generando tre singoli numero uno – PointlessWish You The Best e Forget Me – e confermando Capaldi come una dei cantautori più intensi della musica pop contemporanea.

