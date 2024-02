BAY FEST: annunciati i primi nomi dell’edizione 2024 del festival di Bellaria Igea Marina

Il festival, che si svolge nella splendida cornice della località balneare di Bellaria Igea Marina, torna nell’estate 2024 per ben cinque giornate ; si partirà il 15 giugno sul palco a due passi dal mare del Beky Bay con i leggendari Descendents. La storica band di punta della scena punk americana sarà headliner della giornata “Road to Bay Fest ”, la preview del festival che già a giugno ci farà assaporare l’atmosfera unica che si respira al Bay Fest. Milo Aukerman e soci tornano dunque 5 anni dopo l’ultimo concerto in Italia e porteranno sul palco del Beky Bay tutto il meglio della loro carriera.

Altro nome annunciato della giornata sono i Fernandhell, nuovo progetto di Livio Montarese, co-fondatore dei Peawees.

Il 6 agosto tornerà, per il terzo anno consecutivo, il Pool Party al Mapo Club: l’apprezzatissima ed esclusiva festa in piscina vedrà protagoniste sul palco dello storico club nel cuore di Bellaria Igea Marina due band: gli headliner Strung Out, band hardcore punk di Simi Valley conosciuta per il loro stile musicale unico che ha fuso aspetti del punk rock e dell’heavy metal, in uscita il prossimo 5 aprile con il nuovo album ‘ Dead Rebellion’, e i Belvedere, leggende dello skate-punk canadese in attività da oltre 25 anni, i quali coglieranno l’occasione per presentare al pubblico del Bay Fest il loro ultimo album “Hindsight Is The Sixth Sense” (2021). Non mancheranno dj set e altre sorprese targate Bay Fest.

Svelato anche il nome degli headliner del DAY 1, il 12 agosto al Beky Bay : si tratta degli Alkaline Trio, che tornano in Italia dopo 10 anni di assenza, con un nuovo album ‘Blood, Hair, And Eyeballs’, pubblicato lo scorso 26 gennaio. Dopo l’esperienza con i blink-182, Matt Skiba torna alla voce della sua band originale, alternandosi al microfono con il bassista Dan Andriano in undici brani potenti, incisivi e mai banali.

Annunciati anche i primi tre nomi del DAY 2 (13 agosto al Beky Bay): gli headliner, Millencolin, che tornano in quella che in Italia per loro è una seconda casa. La band svedese, infatti, è stata la prima a calcare il palco del Beky Bay come headliner della prima edizione del festival; i Less Than Jake , che tornano ad un anno di distanza dalla straordinaria performance allo Slam Dunk Festival Italy e sappiamo già che per il palco del Bay Fest non si risparmieranno; ultimo nome annunciato per il DAY 2 sono gli italianissimi Shandon, che nel 2024 festeggeranno 30 anni di carriera.

Per la giornata di chiusura, il primo nome svelato è quello di Naska, headliner sul palco del Beky Bay il 14 agosto. Artista rivelazione degli ultimi anni, considerato apripista di un nuovo movimento pop punk italiano, Naska – al secolo Diego Caterbetti – ha dimostrato, con le sue performance dirompenti ed energetiche, un’attitudine da vero rocker, un’energia live unica e una capacità di entrare in relazione con il pubblico fuori dal comune.

In ogni giornata del festival, come da tradizione, non mancheranno dj set e tante altre sorprese che verranno annunciate prossimamente.

BAY FEST 2024

15 GIUGNO, 6-12-13-14 AGOSTO 2024

BELLARIA IGEA MARINA – RIMINI

15 GIUGNO – ROAD TO BAY FEST – Beky Bay

DESCENDENTS – FERNANDHELL + more T.B.A.

Prezzo: 20€ + d.d.p.

6 AGOSTO – POOL PARTY – MAPO CLUB

STRUNG OUT – BELVEDERE

Prezzo: 10€ + d.d.p.

12 AGOSTO – DAY 1 – Beky Bay

ALKALINE TRIO + more T.B.A.

Prezzo: 20€ + d.d.p.

13 AGOSTO – DAY 2 – Beky Bay

MILLENCOLIN – LESS THAN JAKE – SHANDON

Prezzo: 20€ + d.d.p.

14 AGOSTO – DAY 3 – Beky Bay

NASKA + more T.B.A.

Prezzo: 25 + d.d.p.

ABBONAMENTI

FULL FESTIVAL PASS 5 DAYS (15 giugno, 6 agosto, 12/13/14 agosto)

Prezzo: 75€ + d.d.p.

BAY FEST 3 DAYS PASS (12/13/14 agosto)

Prezzo: 60€ + d.d.p.

BAY FEST 3 DAYS PASS (12/13/14 agosto) + CAMPING (4 notti 11/12/13/14 Agosto)

Prezzo: 120€ + d.d.p.

