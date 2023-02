Pennywise, Me First & The Gimme Gimmes, Good Riddance e Pulley protagonisti di BAY FEST 2023

Nella splendida cornice della località balneare di Bellaria Igea Marina, a pochi chilometri di distanza da Rimini, i prossimi 12-13-14 agosto sarà ancora il punk rock a farla da padrone.

Tre giorni perfetti per godere di tutta la bellezza e le bontà culinarie che solo la Riviera Romagnola è in grado di offrire.

BAY FEST 2023

12-13-14 AGOSTO 2023

BELLARIA – IGEA MARINA – RIMINI

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3HzALiV

Oppure > https://ticketmasteritalia.46uy.net/KeMjja

PENNYWISE – H2O – ME FIRST & THE GIMME GIMMES – GOOD RIDDANCE – PULLEY – THE VENOMOUS PINKS plus many more to be announced!

Tra le prime conferme del festival troviamo una garanzia del genere, i Pennywise; da oltre 25 anni sulle scene, la band di Los Angeles porta con sé un genere tutto suo, un mix di puro hardcore californiano e surf punk melodico, che danno vita ad un potente melodic hardcore punk, il loro marchio di fabbrica. I loro show sono sempre coinvolgenti, impossibile non cantare in coro sulle note di “Bro Hymn” o stare fermi su quelle di “Fuck Authority”: uno show dei Pennywise non fa mai tornare a casa scontenti.

Altro nome in tabellone sono i Me First & The Gimme Gimmes, la all-star-punk-rock-super-cover-band più famosa al mondo! Nel corso della loro carriera hanno preso parte al progetto Fat Mike dei NOFX, Fletcher Dragge dei Pennywise, Chris Shiflett dei Foo Fighters, Brian Baker dei Bad Religion, Joey Cape e Dave Raun dei Lagwagon. Nella loro discografia hanno affrontato in maniera sempre più ironica e vincente qualunque genere musicale, spaziando dal R’n’B ai classici degli anni ‘50/’60, passando per il country. I loro spettacoli live significano divertimento assicurato.

Si aggiungono alla line-up anche i Good Riddance: la band hardcore punk nata agli inizi degli anni ’90 a Santa Cruz, in California, ha sviluppato una fanbase sempre più ampia grazie ai loro continui tour mondiali e ai loro brani intrisi di impegno politico e sociale.

Dopo l’esibizione dello scorso anno al Punk In Drublic Festival, tornano in Italia i Pulley. Con “The Golden Life” (2022), la loro ultima uscita discografica, si sono confermati tra i migliori in fase di registrazione e composizione dei brani. Ascoltare dal vivo i Pulley significa andare letteralmente a “scuola di hardcore”.

Tra i nomi annunciati anche The Venomous Pinks, terzetto tutto al femminile che tiene in alto il vessillo del punk rock. Drea Doll e socie sono fedeli ad un certo tipo di sound e passeranno dal Bay Fest dopo aver di recente terminato il tour in supporto ai Dead Kennedys.

Dopo il grandissimo successo della passata edizione, anche nel 2023 torna a grande richiesta il Pool Party!

La festa in piscina, che nel 2022 ha registrato un clamoroso sold-out, chiuderà il festival in grande stile: gli headliner già annunciati della giornata del 14 agosto al Mapo Club di Bellaria-Igea Marina (RN) saranno gli H2O, storica band della scena hardcore di New York nata nella prima metà degli anni ’90. Uno show più intimo per una festa pazzesca, tra live show e dj set.

